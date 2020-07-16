Bakan Koca: İş yerinde mesafeyi karşılıklı koruyalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş yerinde mesafenin karşılıklı korunarak, tek kalmadıkça maskenin indirilmemesini istedi.
|16 Temmuz 2020 17:23
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş yerinde mesafenin karşılıklı korunarak, tek kalmadıkça maskenin indirilmemesini istedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori, bilimsel olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim" ifadesini kullandı.
İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, "bilimsel" olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2020
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