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Valilik uyardı: Vakalarda öngörülenin üzerinde artış var

Adıyaman Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede elde edilen kazanımların düğün, nişan, taziye ve akraba ziyaretleriyle tehlikeye atıldığı uyarısı yaptı
 16 Temmuz 2020 17:29
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Valilik uyardı: Vakalarda öngörülenin üzerinde artış var

Adıyaman Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede elde edilen kazanımların düğün, nişan, taziye ve akraba ziyaretleriyle tehlikeye atıldığı uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, küresel bir salgın olan Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiği belirtildi.

Adıyaman genelinde son günlerde pozitif vakalarda öngörünün ötesinde bir artış gözlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maalesef bu eğilim artarak devam etmektedir. Koronavirüs salgını ile mücadelede elde ettiğimiz kazanımları ne yazık ki yapılan düğün, nişan, taziye, akraba, eş ve dost ziyaretleriyle tehlikeye atıyoruz. Bu törenlerde fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı görülmektedir. Bugüne kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi ve daha katı tedbirlerin uygulanması zarureti doğmaması için vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan daha dikkatli olması, maskesiz sokağa kesinlikle çıkmaması, bunun yanında el hijyenine ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulması önem arz etmektedir."

İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar ve tedbirlere uyma konusunda vatandaşların göstereceği gayretin genel durumu olumlu yönde değiştireceği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın sevinçlerini acıya dönüştürmemeleri için alınan kurallara uyulması ve kurallara riayet edilmesi kendimize olduğu kadar yakınlarımıza ve diğer insanlara duyduğumuz saygının göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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