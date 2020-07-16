MEB, milli sporcu atama sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, milli sporcular arasından beden eğitimi atama sonuçlarını açıkladı
|16 Temmuz 2020 17:41
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Milli Eğitim Bakanlığı, milli sporcular arasından beden eğitimi atama sonuçlarını açıkladı
Milli Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanma Sonuçları (Haziran 2020)
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