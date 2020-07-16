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MEB, milli sporcu atama sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, milli sporcular arasından beden eğitimi atama sonuçlarını açıkladı
 16 Temmuz 2020 17:41
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MEB, milli sporcu atama sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, milli sporcular arasından beden eğitimi atama sonuçlarını açıkladı

Milli Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanma Sonuçları (Haziran 2020)

Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız

Memurlar.Net
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