Otomobil şarampole devrildi, aynı aileden 3 kişi öldü
|16 Temmuz 2020 18:06
|Yazdır
Ankara'nın Ayaş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Ayaş karayolunda meydana geldi. Sivas'tan Bolu'ya giden Gül Erdem'in (47) kullandığı 34 NJ 8314 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Gül Erdem yaralanırken, annesi Bergüzar Dinçyılmaz (67), babası Cengiz Dinçyılmaz ve kızı Nisa Nur Erdem (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gül Erdem olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Dinçyılmaz çifti ile torunları Nisa Nur'un cenazesi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çocuklar için aşı uyarısı: Ölüm riski virüsten daha yüksek
16 Temmuz 2020 16:46
|Koronavirüsün bulaşıcılığını bitiren aşı bulundu iddiası
16 Temmuz 2020 13:35
|Bilim insanları: Aşıların yapıldığı gençlere virüs bulaştırılsın
16 Temmuz 2020 12:57
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 699 bini geçti
16 Temmuz 2020 10:35
|Twitter'da bitcoin depremi: Ünlü hesaplara saldırı
16 Temmuz 2020 06:15
|FETÖ'nün elebaşının çiftliğinin önünde protesto
15 Temmuz 2020 23:40
|Bulgar güreş şampiyonu koronavirüse yenik düştü
15 Temmuz 2020 22:55
|Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde protesto
15 Temmuz 2020 22:28
|Almanya'da teneffüste Türkçe konuşan öğrencilere ceza
15 Temmuz 2020 20:07
|FIFA, 5 oyuncu değişikliği kuralının uygulanacağı süreyi uzattı
15 Temmuz 2020 18:02