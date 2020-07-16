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Otomobil şarampole devrildi, aynı aileden 3 kişi öldü

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
 16 Temmuz 2020 18:06
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Ayaş karayolunda meydana geldi. Sivas'tan Bolu'ya giden Gül Erdem'in (47) kullandığı 34 NJ 8314 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Gül Erdem yaralanırken, annesi Bergüzar Dinçyılmaz (67), babası Cengiz Dinçyılmaz ve kızı Nisa Nur Erdem (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gül Erdem olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Dinçyılmaz çifti ile torunları Nisa Nur'un cenazesi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DHA
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