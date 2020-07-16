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Muğla'da yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlısı cezaevine gönderildi.
 16 Temmuz 2020 18:36
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Muğla'da yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY zanlısı cezaevine gönderildi.

Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan M.E'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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