TBMM Genel Kurulu'nda, şehit 9 polis için başsağlığı mesajı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri ve milletvekilleri, Van'da düşen keşif uçağı ile Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 polis için üzüntülerini dile getirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum; ailelerine, silah arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı niyazlarımı derin bir teessürle iletiyorum. Tedavi altında bulunan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, güne acı haberlere uyandıklarını söyleyerek, "Van Artos Dağı'na çarpan insanlı keşif uçağında yaşamını yitiren 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum; yakınlarına, kederli ailelerine sabır, metanet, başsağlığı diliyorum. Yine aynı şekilde, Siirt Pervari'de çatışma sonucu 2 özel harekat polisimizin şehit olması da bizi derinden yaralamıştır. Onların kederli ailelerine de aziz milletimize de sabır, metanet, başsağlığı diliyorum; şehitlerimize rahmet diliyorum" ifadesini kullandı.

'AĞIR BEDELLER ÖDEDİK'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da, "Bu toprakları vatan edinmek için, her bir şekilde vatan olarak kalması için ağır bedeller ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet güçlerimiz vatanı müdafaa ve vatanın huzuru için dur durak bilmeden mücadele etmektedirler. Bugün maalesef güne üzüntü veren haberlerle uyandık. Siirt Pervari'de terörle mücadele esnasında 2 kahraman Özel Harekat polisimiz ve Van'da 2'si pilot, 5'i teknik personel olmak üzere 7 Emniyet mensubumuz, insanlı keşif uçağımızın kırıma uğraması sonucu şehadete yürümüşlerdir. Rabbim şehadetlerini kabul buyursun, kıymetli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.