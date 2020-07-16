Yeni vaka sayısı düşmeye devam ediyor... 900 sınırına yaklaştı
|16 Temmuz 2020 19:45
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Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu.
Son 24 saatte 1087 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 198 bin 820 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir.'dedi.
Pnömoni ne demek?
Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır. Zatürre ülkemizde 0-4 yaş arası çocuklarda ilk sıradaki ölüm nedenlerinden biridir.
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