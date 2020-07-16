Trafik kazasında ölen belediye çalışanı toprağa verildi
|16 Temmuz 2020 19:24
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Birimi çalışanlarından Çağlar Yazgan toprağa verildi.
İkindi namazına müteakip Nazilli Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, siyasi partilerin temsilcileri, belediye çalışanları, mesai arkadaşları ve çok sayıda seveni ile birlikte Yazgan'ın ailesi katıldı. Çarşı Camii İmam hatibinin helallik istemesinin ardından kılınan cenaze namazından sonra Bozdoğan yolu üzerindeki ailesinin yaşadığı evin önüne getirilen Yazgan'ın cenazesi, burada okunan duadan sonra Eğriboyun Mezarlığına defnedildi.
Bilindiği üzere olay dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelmişti. Çağlar Yazgan (26), kuzeni M. Y.'den emanet aldığı 09 T 2048 plakalı ticari taksiyle aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Nazilli'ye bağlı İsabeyli mahallesi girişinde şarampole devrilerek takla atmış, Yazgan olay yerinde yaşamımı kaybetmişti.
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