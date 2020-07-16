1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ev adreslerini artık 'resimli bina' olarak tarif ediyorlar

Mersin'de, Toroslar Belediyesince hayata geçirilen "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" kapsamında 35 yıllık apartmanın yıpranan dış cephesi, dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun" adlı eseriyle renklendirildi.
 16 Temmuz 2020 19:36
Yazdır
Ev adreslerini artık 'resimli bina' olarak tarif ediyorlar

Mersin'in Toroslar ilçesindeki boyaları eskimiş 35 yıllık bir apartmanın dış cephesine dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun" adlı eserinin resmedilmesi, bina sakinlerinin ev adresi tarifini de kolaylaştırdı.

Toroslar Belediyesinin iki yıl önce Akbelen Bulvarı'nda hayata geçirdiği "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" kapsamında bu kez de Güneykent Mahallesi'ndeki Mersinli Ahmet Bulvarı'nda yer alan evlerin dış cepheleri için çalışma başlatıldı.

Projenin ikinci etabında ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından 35 yıllık bir apartmanın yıpranan cephesine "reprodüksiyon" işlemiyle dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun" adlı eseri resmedildi.

Yapılan eserle çehresi değişen apartmanın duvarı, rengarenk bir görünüme kavuştu.

Ev sahiplerinin adreslerini "resimli bina" olarak tarif etmeye başladığı apartmanın "renkli" duvarı, bölgede yaşayan vatandaşların beğenisini topluyor.

"Bazıları 'Biz Frida'da oturuyoruz' diyor"

Ressam Nazife Bilgin Hazar, AA muhabirine, Akbelen Bulvarı'nda uygulanan toplu konut binalarının renklendirilmesinin ardından, Güneykent Mahallesi'ndeki evlerin dış cepheleri için çalışma yaptıklarını söyledi.

Projeyle yerli ve yabancı birçok dünyaca ünlü ressamın eserlerini duvarlara resmettiğini anlatan Hazar, "Duvarı tuval haline getirdim. Bir sanat galerisine, müzeye gidemeyen insanların ayağına sanat eserlerini getirmiş olduk. Herkesin bir gün yolu galeriden ya da müzeden geçmez ama sokaktan geçer." dedi.

Hazar, 35 yıllık bir apartmanın dış cephesine Frida Kahlo'nun, "Ben ve Maymun" eserini çizdiğini belirterek, çalışmanın kısa sürede bölgenin simgesi haline geldiğini ifade etti.

Evlerinin yıpranmış duvarlarını rengarenk görenlerin mutlu olduğunu aktaran Hazar, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben eserin içerisine yorum katarak, ikinci maymunu da yaptım. Yaklaşık 3 haftamı aldı. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum, duvarlara canlılık katıyorum. Sanata uzak olan halkı sanatla buluşturuyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum, evlerin cehresi değişiyor. Çok büyük bir mutluluk. Akbelen Bulvarı bir açık hava müzesine dönüşmüştü, burası da açık hava müzesi olacak. Apartmanda oturan insanlar sanatın tanımını öğrenmeye başladı. Frida Kahlo'yu araştırıyorlar. Bazıları 'Biz Frida'da oturuyoruz' diyor."

"Adresimiz tek cümle; 'Frida'yı gördüğün binaya gel"

Apartman sakinlerinden Turgut Yılmazer, uzun yıllardır yaşadıkları evlerinin duvarını rengarenk görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Frida Kahlo'nun dünyaca ünlü bir ressam olduğunu öğrendiğini kaydeden Yılmazer, "Çalışma yapılmadan önce pek iç açıcı bir görüntü yoktu, binaya bir güzellik ve özellik geldi. Güzel bir çalışma oldu, çok teşekkür ediyoruz. Her gün bakıyoruz. Misafirlere evimizi tarif ederken 'Frida'lı binayı gördüğünde oranın 3. katına gel' diyorum. Adresimiz tek cümle; 'Frida'yı gördüğün o binaya gel." diye konuştu.

"Resmi anlatınca burayı hemen buluyorlar"

Apartman sakinlerinden Ahmet Erten de Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun" eseriyle duvardaki görüntü kirliğinin önüne geçildiğini ifade etti.

Apartmanın yenilenen cephesinin güzel görüntüler oluşturduğuna dikkati çeken Erten, "Burada yaşayan herkes seviniyor. Projenin bitmiş hali harika oldu. Ben çok sevindim. Burası artık bir işaret ve adres gibi. Resmi anlatınca burayı hemen buluyorlar." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Veliler öğretmen seçimi için sabaha kadar nöbet tuttu
16 Temmuz 2020 18:17		 Valilik uyardı: Vakalarda öngörülenin üzerinde artış var
16 Temmuz 2020 17:29
Tenis Kulübü'ndan 'virüs vakaları gizlendi' iddialarına açıklama
16 Temmuz 2020 17:05		 İl Sağlık Müdürlüğünde 4 pozitif vaka çıktı
16 Temmuz 2020 16:57
Samsun BİM'den koronavirüs görüldü iddiasına açıklama
16 Temmuz 2020 16:37		 Rize'de heyelan anı kameralara böyle yansıdı
16 Temmuz 2020 16:10
Masadaki herkes maske taktı, belediye başkanı takmadı
16 Temmuz 2020 16:06		 Bolu Valisi: Yüzde 2 pozitif çıkan testlerin oranı yüzde 10'a çıktı
16 Temmuz 2020 16:04
Vali açıkladı: Vakalar düşüyor, 3 gündür pnömoniye rastlanmadı
16 Temmuz 2020 15:37		 Belediye tarihinde ilk defa 'görevde yükselme sınavı' açıldı
16 Temmuz 2020 14:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:20 - İstanbul'da suya yüzde 12,6 zam geliyor20:06 - Erdoğan, Siirt'te şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı diledi20:00 - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı istifa etti19:56 - Özel okullara ilişkin çalışma Cumhurbaşkanı'na sunuldu19:45 - Yeni vaka sayısı düşmeye devam ediyor... 900 sınırına yaklaştı19:38 - Elma bahçesinden dönüştürdü 'süt talebi'ne yetişemiyor
19:36 - Ev adreslerini artık 'resimli bina' olarak tarif ediyorlar19:24 - Trafik kazasında ölen belediye çalışanı toprağa verildi19:20 - Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakim karşısına çıktı19:18 - Erzurum'da yakalanan 2 terörist tutuklandı18:58 - Uçaklara gizli denetçi dönemi18:57 - IMF: Pandemi yeni bir aşamaya girdi
18:55 - Samsun'da FETÖ'den 2 kişiye adli kontrol18:52 - TBMM Genel Kurulu'nda, şehit 9 polis için başsağlığı mesajı18:47 - Çay ocaklarının bardaklar karışınca çarşı birbirine girdi18:47 - MEB'den hizmet puanı açıklaması18:40 - İşten çıkarılan işçilerden belediye başkanı hakkında suç duyurusu
18:36 - Muğla'da yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir' videosu, 3 polis ve 1 imamı açığa aldırdı
Van'da keşif uçağı düştü: 7 emniyet mensubu şehit oldu
2020 LGS sonuçları açıklandı. 181 öğrenci tam puan aldı
Bilim Kurulu Üyesi umut verdi... Bunlara dikkat edersek virüs, 15-20 gün içinde kaybolur gider
'Aileler, çocukları 1 yıl okula göndermezse yoğunluğun önüne geçilebilir'
Bir memur yıllık izin formunda, iznini geçireceği yere Tüm İller yazabilir mi?
MEB, 2020 LGS Tercih Kılavuzunu yayımladı
MEB, LGS kontenjan listesini yayımladı
Resmi yazışmalarda paraf sürecinde yer alan memurun sorumluluğu
Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Küçükbaş hayvan 2
yanılmış olmaktan korkmak 2
yağız sabuncuoğlu 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
fortuna sittard 1
sebepsiz yere ağacı söken kişi 2
atalanta 3
altın bilezik 1
19.07.2020 beşiktaş vs fenerbahce maçı 1
kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran çocuk 2
SON İLANLAR
Uludağ Üniversitesi 24 İşçi Alacak
Kozaklı Belediyesi 22 İşçi Alacak
Uludağ Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 77 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam