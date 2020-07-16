1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı istifa etti

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun görevinden istifa etti. Mahkeme başkanlığı için 23 Temmuz'da seçim yapılacak
 16 Temmuz 2020 20:00
Yazdır
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı istifa etti

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun görevinden ayrıldı. Dursun'un kendi isteği ile istifa ettiği belirtildi.

Anayasa maddesine göre; Hicabi Dursun'dan boşalan göreve yeni atama için 23 Temmuz'da seçim gündemiyle toplantı yapılacak.

Hicabi Dursun kimdir?

Hicabi Dursun, 20 Ekim 1965'te Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988'de mezun olan Dursun, 1991'de Sayıştay denetçi yardımcısı adayı olarak göreve başladı.

Sayıştayda 1993-2008 yıllarında denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak denetim faaliyetleri ile diğer görevlerini sürdüren Dursun, 2009'da TBMM kararıyla Sayıştay üyeliğine seçildi. Dursun, bu görevini sürdürürken Sayıştayın gösterdiği üç aday arasından 6 Ekim 2010'da TBMM Genel Kurulunun kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi.

Evli ve iki çocuk babası Hicabi Dursun, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini 4 yıl sürdürecek.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emniyet müdüründen komiser yardımcısı çifte 'kelepçe' hediyesi
16 Temmuz 2020 14:45		 Trafik polisinden alkışlanacak hareket
16 Temmuz 2020 14:06
Bilim Kurulu Üyesi: Bu bayram da ev ziyareti yapmayalım
16 Temmuz 2020 13:02		 Taksicilerden 240 araçlık Milli Birlik Konvoyu
15 Temmuz 2020 19:34
Posta dağıtıcısı tebligat götürdüğü evde saldırıya uğradı
14 Temmuz 2020 19:26		 Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, Vali Yardımcılığına atandı
14 Temmuz 2020 14:15
Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 12:45		 İstanbul'un ormanları onlara emanet
13 Temmuz 2020 23:26
Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
13 Temmuz 2020 14:44		 Aziz Sancar, başarılı bilim insanının 3 özelliğini açıkladı
12 Temmuz 2020 16:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:20 - İstanbul'da suya yüzde 12,6 zam geliyor20:06 - Erdoğan, Siirt'te şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı diledi20:00 - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı istifa etti19:56 - Özel okullara ilişkin çalışma Cumhurbaşkanı'na sunuldu19:45 - Yeni vaka sayısı düşmeye devam ediyor... 900 sınırına yaklaştı19:38 - Elma bahçesinden dönüştürdü 'süt talebi'ne yetişemiyor
19:36 - Ev adreslerini artık 'resimli bina' olarak tarif ediyorlar19:24 - Trafik kazasında ölen belediye çalışanı toprağa verildi19:20 - Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakim karşısına çıktı19:18 - Erzurum'da yakalanan 2 terörist tutuklandı18:58 - Uçaklara gizli denetçi dönemi18:57 - IMF: Pandemi yeni bir aşamaya girdi
18:55 - Samsun'da FETÖ'den 2 kişiye adli kontrol18:52 - TBMM Genel Kurulu'nda, şehit 9 polis için başsağlığı mesajı18:47 - Çay ocaklarının bardaklar karışınca çarşı birbirine girdi18:47 - MEB'den hizmet puanı açıklaması18:40 - İşten çıkarılan işçilerden belediye başkanı hakkında suç duyurusu
18:36 - Muğla'da yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir' videosu, 3 polis ve 1 imamı açığa aldırdı
Van'da keşif uçağı düştü: 7 emniyet mensubu şehit oldu
2020 LGS sonuçları açıklandı. 181 öğrenci tam puan aldı
Bilim Kurulu Üyesi umut verdi... Bunlara dikkat edersek virüs, 15-20 gün içinde kaybolur gider
'Aileler, çocukları 1 yıl okula göndermezse yoğunluğun önüne geçilebilir'
Bir memur yıllık izin formunda, iznini geçireceği yere Tüm İller yazabilir mi?
MEB, 2020 LGS Tercih Kılavuzunu yayımladı
MEB, LGS kontenjan listesini yayımladı
Resmi yazışmalarda paraf sürecinde yer alan memurun sorumluluğu
Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bülent ersoy 1
14.07.2020 azerbaycan-ermenistan savaşı 1
eskişehir'de ihale ile 18 geyiğin vurulması 2
süper lig 2020-21 sezonu küme düşmeme mücadelesi 4
kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran çocuk 2
babası kapıcı olan çocuk 4
ölüler dirilerden çalacak 1
sebepsiz yere ağacı söken kişi 2
altın bilezik 1
15 temmuz 2016 demokrasi bayramı 1
SON İLANLAR
Uludağ Üniversitesi 24 İşçi Alacak
Kozaklı Belediyesi 22 İşçi Alacak
Uludağ Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 77 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam