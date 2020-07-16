Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı istifa etti
|16 Temmuz 2020 20:00
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun görevinden ayrıldı. Dursun'un kendi isteği ile istifa ettiği belirtildi.
Anayasa maddesine göre; Hicabi Dursun'dan boşalan göreve yeni atama için 23 Temmuz'da seçim gündemiyle toplantı yapılacak.
Hicabi Dursun kimdir?
Hicabi Dursun, 20 Ekim 1965'te Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988'de mezun olan Dursun, 1991'de Sayıştay denetçi yardımcısı adayı olarak göreve başladı.
Sayıştayda 1993-2008 yıllarında denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak denetim faaliyetleri ile diğer görevlerini sürdüren Dursun, 2009'da TBMM kararıyla Sayıştay üyeliğine seçildi. Dursun, bu görevini sürdürürken Sayıştayın gösterdiği üç aday arasından 6 Ekim 2010'da TBMM Genel Kurulunun kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi.
Evli ve iki çocuk babası Hicabi Dursun, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini 4 yıl sürdürecek.
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