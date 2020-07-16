1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, Siirt'te şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te şehit olan polis memurları Anıl Kemal Kurtul ve Muhammed Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
 16 Temmuz 2020 20:06
Yazdır
Erdoğan, Siirt'te şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te şehit olan polis memurları Anıl Kemal Kurtul ve Muhammed Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pervari Değirmentaşı mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarının roketli saldırısında şehit olan polis memurları Kurtul ve Demir'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni vaka sayısı düşmeye devam ediyor... 900 sınırına yaklaştı
16 Temmuz 2020 19:45		 CHP'li Torun'dan İBB'ye haciz açıklaması
16 Temmuz 2020 15:08
Bakan Akar: Ermenistan yaptığı işin hesabını ödeyecek
16 Temmuz 2020 14:54		 Eski bakanlar komisyon başkanı seçildi
16 Temmuz 2020 14:31
CHP çoklu baro için AYM'ye başvurdu
16 Temmuz 2020 13:23		 TBMM Başkanı Şentop ve yeni Başkanlık Divanı üyeleri Anıtkabir'de
16 Temmuz 2020 12:24
'Ayasofya Camii Protokolü' imzalandı
16 Temmuz 2020 11:02		 Bakan Selçuk'tan LGS sonuçlarını öğrenen öğrencilere mesaj
16 Temmuz 2020 10:38
Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açıyorlar
16 Temmuz 2020 09:45		 Meral Akşener kendisini karantinaya aldı
16 Temmuz 2020 09:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:20 - İstanbul'da suya yüzde 12,6 zam geliyor20:06 - Erdoğan, Siirt'te şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı diledi20:00 - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı istifa etti19:56 - Özel okullara ilişkin çalışma Cumhurbaşkanı'na sunuldu19:45 - Yeni vaka sayısı düşmeye devam ediyor... 900 sınırına yaklaştı19:38 - Elma bahçesinden dönüştürdü 'süt talebi'ne yetişemiyor
19:36 - Ev adreslerini artık 'resimli bina' olarak tarif ediyorlar19:24 - Trafik kazasında ölen belediye çalışanı toprağa verildi19:20 - Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakim karşısına çıktı19:18 - Erzurum'da yakalanan 2 terörist tutuklandı18:58 - Uçaklara gizli denetçi dönemi18:57 - IMF: Pandemi yeni bir aşamaya girdi
18:55 - Samsun'da FETÖ'den 2 kişiye adli kontrol18:52 - TBMM Genel Kurulu'nda, şehit 9 polis için başsağlığı mesajı18:47 - Çay ocaklarının bardaklar karışınca çarşı birbirine girdi18:47 - MEB'den hizmet puanı açıklaması18:40 - İşten çıkarılan işçilerden belediye başkanı hakkında suç duyurusu
18:36 - Muğla'da yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir' videosu, 3 polis ve 1 imamı açığa aldırdı
Van'da keşif uçağı düştü: 7 emniyet mensubu şehit oldu
2020 LGS sonuçları açıklandı. 181 öğrenci tam puan aldı
Bilim Kurulu Üyesi umut verdi... Bunlara dikkat edersek virüs, 15-20 gün içinde kaybolur gider
'Aileler, çocukları 1 yıl okula göndermezse yoğunluğun önüne geçilebilir'
Bir memur yıllık izin formunda, iznini geçireceği yere Tüm İller yazabilir mi?
MEB, 2020 LGS Tercih Kılavuzunu yayımladı
MEB, LGS kontenjan listesini yayımladı
Resmi yazışmalarda paraf sürecinde yer alan memurun sorumluluğu
Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sayın fethullah gülen 4
fortuna sittard 1
tahsin hasoğlu'nun liderlik yarışı videoları 2
maske 2
süper lig 2020-21 sezonu küme düşmeme mücadelesi 4
atalanta 3
15 temmuz 2016 demokrasi bayramı 1
14.07.2020 azerbaycan-ermenistan savaşı 1
sela 1
17.07.2020 galatasaray vs göztepe maçı 2
SON İLANLAR
Uludağ Üniversitesi 24 İşçi Alacak
Kozaklı Belediyesi 22 İşçi Alacak
Uludağ Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 77 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam