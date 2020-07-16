Erdoğan, Siirt'te şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı diledi

BİLİM KURULU ÜYESİ UMUT VERDİ... BUNLARA DİKKAT EDERSEK VİRÜS, 15-20 GÜN İÇİNDE KAYBOLUR GİDER Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dikkat edilmesi halinde Covid-19 salgının durdurulabileceğini söyledi. Özlü, "Virüse karşı bağışıklık kazanmak yerine maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek virüse yakalanmamaya odaklanılmalı. Hepimiz buna dikkat edersek virüs bulaşmaz, 15-20 gün içerisinde de virüs kaybolur gider, salgın da durur" dedi.