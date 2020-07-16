İstanbul'da suya yüzde 12,6 zam geliyor
İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.
|16 Temmuz 2020 20:20
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