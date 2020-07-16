İstanbul Havalimanı'nda 1500 yolcuya korona testi yapıldı
İstanbul Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için kurulan merkezde bugüne kadar 1500 yolcuya hizmet verildi.
|16 Temmuz 2020 20:36
|Yazdır
Havalimanında yurt dışından gelen ve dış hatta giden yolcuların koronavirüs testi yaptırmaları için, dış hatlar terminalindeki iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda kurulan merkez, temmuz ayı başında çalışmalarına başladı.
Bugüne kadar PCR testi yaptıran yaklaşık 1500 yolcunun büyük çoğunluğunun Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlardan oluştuğu öğrenildi.
Merkezde, yolcuların boğaz ve burunlarından alınan sürüntüler, laboratuvarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılıyor. Test sonucu pozitif çıkan yolcular, uçuşları iptal edilerek, tedavi için belirlenen hastanelere sevk ediliyor.
Yolculara, Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden sonuçlar gönderiliyor ya da isteğe göre çıktı olarak da alınabiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İlçe Tarım personeli iki veterinerin koronavirüs testi pozitif çıktı
16 Temmuz 2020 21:58
|Mardin'de eylem ve etkinlik yasağı 30 gün daha uzatıldı
16 Temmuz 2020 21:57
|Adalet Bakanlığından sözleşmeli için becayiş, kadrolu için isteğe bağlı nakil duyurusu
16 Temmuz 2020 21:46
|Oyuncak drone havalandırdı, 8 bin lira ceza yedi
16 Temmuz 2020 17:44
|Bir ilde daha asker uğurlamaları yasaklandı
16 Temmuz 2020 17:15
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
16 Temmuz 2020 16:35
|EGM'den '15 Temmuz toplantısı' iddialarına ilişkin açıklama
16 Temmuz 2020 15:32
|Bakan Pakdemirli: Patates, soğan, limonda ihracatı başlattık
16 Temmuz 2020 15:18
|Muhtar ve annesinde virüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
16 Temmuz 2020 15:06
|Toros Üniversitesi, 37 akademisyenin işine son verdi
16 Temmuz 2020 14:02