Akademisyenlerin azami öğrenim süresinin hesabında 2014 öncesi süreler dikkate alınamaz

Azami öğrenim süresi içinde doktora öğrenimini tamamlayamadığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilen bir akademisyen tarafından açılan davada , mahkeme, 2547 sayılı Kanun'un geçici 67. maddesinin yürürlüğe girdiği 26.11.2014 tarihinden itibaren davacının azami öğrenim süresi hesabında önceki öğrenim sürelerinin dikkate alınmaması ve bu tarih itibarıyla davacının öğrenim süresinin ilgili mevzuat gereği yeniden başlaması gerektiğine karar verdi.

Samsun 3. İdare Mahkemesi, kararında; "doktora öğreniminin on iki yarıyılda tamamlanması gerektiği açık olmakla birlikte, 2547 sayılı Kanun'un geçici 67. maddesinin yürürlüğe girdiği 26.11.2014 tarihinden itibaren davacının azami öğrenim süresi hesabında önceki öğrenim sürelerinin dikkate alınmaması ve bu tarih itibarıyla davacının öğrenim süresinin ilgili mevzuat gereği yeniden başlaması gerektiği, bu konuda araştırma görevlisi olan ya da olmayan öğrenciler arasında herhangi bir ayrıma gidilmediği gibi söz konusu hükmün araştırma görevlilerine uygulanmamasına yönelik bir istisnanın da kanunda yer almadığı dikkate alındığında dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla davacının henüz azami öğrenim süresini doldurmadığı" gerekçesine yer verdi.

Ahmet KANDEMİR