Yargı tekraren "kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez" dedi
Yargı; Bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmeti, Devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasanın amir hükmüne ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olarak çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair iş birliği protokolü düzenlemek suretiyle bir başkasına devredilemez.
|17 Temmuz 2020 00:07
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Antalya 4. İdare Mahkemesi, 04.06.2020 gün ve E: 2019/115, K: 2020/294 sayılı kararıyla Ensar Vakfı Antalya Şubesi İle Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İmzalanan Protokolün İptaline Karar Verdi.
Anılan kararda, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği belirtilmiştir.MEB; 'Hizmet Vakfı ile yapılan protokolü yargı kararı gereği uygulamayın' dedi. Yargı ikinci kez; Yargı;
Ahmet KANDEMİR
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