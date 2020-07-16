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Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Tenis Federasyonu, Ankara Tenis Kulübü'nde antrenör, sporcu ve velilere yapılan Covid-19 testlerinde 2 kondisyoner ve 1 antrenörün sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
 16 Temmuz 2020 21:04
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Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Tenis Federasyonu, Ankara Tenis Kulübü'nde antrenör, sporcu ve velilere yapılan Covid-19 testlerinde 2 kondisyoner ve 1 antrenörün sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzde Covid 19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu önerileri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınmış, filyasyon çalışmaları yapılmış, özellikle personel, antrenör ve antrenman gruplarının ayrıştırılarak sporcuların, antrenörlerin ve personelin farklı zaman dilimlerinde çalışmaları sağlanmıştır. Alınan tüm önlemlere rağmen, 14 Temmuz 2020 gecesi boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye müracaat eden 1 kondisyonerimizin Covid 19 testi pozitif çıkmıştır. Bunun üzerine kondisyonerimizin yakın temasta olduğu bilinen antrenörlerimize test yaptırılmış, velilerimize gerekli bilgilendirme yapılarak veli ve sporcularımızın Covid 19 testi yaptırmaları konusunda yönlendirilmişlerdir. 15 Temmuz tarihinde yapılan testler sonucunda kondisyonerimizin çok yakın temasta olduğu 1 kondisyoner ve 1 tenis antrenörümüzün de testini pozitif çıktığı 15 Temmuz 2020 akşamı 18:30 sularında öğrenilmiştir. Konu Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş'a 15 Temmuz 2020 tarihinde bildirilmiş ve Kulübümüzde tüm antrenmanlar 23 Temmuz Perşembe gününe kadar iptal edilmiş ve antrenörlerimizin sosyal izolasyonu sağlanmıştır. Ayrıca tüm antrenör ve personelimize Covid 19 testi yaptırılmıştır. Bilgilerinize" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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