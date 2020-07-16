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CHP'li Belde Belediye Başkanı hakkında soruşturma

Çanakkale'de Küçükkuyu AK Parti Belde Başkanı İsa Kırık, CHP'li Belde Belediye Başkanı Cengiz Balkan hakkında, 'zeytinlik araziye inşaat ruhsatı verdiği ve kamu alacaklarını tahsil etmeyerek alacakların zaman aşımına uğramasına neden olduğu' gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
 16 Temmuz 2020 21:18
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CHP'li Belde Belediye Başkanı hakkında soruşturma

Çanakkale'de Küçükkuyu AK Parti Belde Başkanı İsa Kırık, CHP'li Belde Belediye Başkanı Cengiz Balkan hakkında, 'zeytinlik araziye inşaat ruhsatı verdiği ve kamu alacaklarını tahsil etmeyerek alacakların zaman aşımına uğramasına neden olduğu' gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nin AK Partili Belde Başkanı İsa Kırık, CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan hakkında 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla daha önce belediyede denetleme yapan mülkiye müfettişlerince Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Kırık, 2 kez yapılan denetimlerlerde Küçükkuyu Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma, imar ve kamuyu zarara uğratma gibi iddiaların yer aldığını belirtti.

Küçükkuyu AK Parti Belde Başkanı İsa Kırık, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Beldemiz son bir yıldır mevcut belediye yönetiminin hata ve kasıtlı uygulamaları sonucu imar plansız bırakılmasının yanında bu süreçte iki kez müfettiş incelemesine tabi olmuştur. Belde Belediyemiz, Ağustos 2019-Ekim 2019 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığımız müfettişlerince mali ve idari denetime tabi tutulmuş ve denetleme sonucunda 105 madde eleştiri içeren idari denetim raporu tanzim edilmiştir. Müfettiş tarafından tanzim edilen tevdi raporu İçişleri Bakanlığına ve ilgili kurumlara gönderilmiştir. Tevdi raporu gereğince; Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve kendi parti grubundan 4 meclis üyesi hakkında Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığına, kamu ihalelerindeki usulsüzlük ve diğer ihale suçları ile ilgili 3 ayrı suç duyurusunda bulunulmuş ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatılmıştır. Tevdi raporu gereği belediye başkanı ve meclis üyeleri hakkında zeytinlik arazisine inşaat izni ve ruhsat vermek, kamu alacaklarını tahsil etmeyerek alacakların zaman aşımına uğramasına neden olmak suçlarından belediye başkanı ve mali şube müdürü hakkında Ayvacık Kaymakamlığına yargılama müracaatında bulunulmuştur. Kaymakamlıkça yargılama izni verilmiş olup, kişilerin idare mahkemesindeki yargı süreci devam etmektedir. 3 Haziran 2020- 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında belediyemiz, İçişleri Bakanlığı kontrolörlerince belli sayıdaki imar uygulamaları yönünden denetlenerek, denetleme sonucu tespit edilen imar suçları ile ilgili rapor belediye başkanı ve meclis üyeleri hakkında adli işlem yapılmak üzere Ayvacık Kaymakamlığı'na teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli süreç kaymakamlık makamınca devam ettirilmektedir."

'SUÇ İŞLEYEN CEZASINI ÇEKMELİ'

İsa Kırık, beldenin sürekli müfettiş incelemeleri ile gündem oluşturmasının üzüntü verici olduğunu ifade ederek, "Beldemizin ne kadar kötü yönetildiğini görmek de bir o kadar üzücüdür. Ancak beldemizdeki kişilere endeksli imar uygulamalarının sona ermesi, çıkmaz sokakların bundan sonra olmayacağını düşünmek, hakka uygun imar işlemlerinin yapılacağı umudu yüreğimizi ferahlatmaktadır. Başkan beyin ve meclis üyelerinin adaletin hassas terazisinde yargılanacaklarına inanıyorum. Elbette suç işleyen de cezasını çekmelidir. Kendilerinin yargılandıkları suçlar kapsamında açığa alınıp alınmamaları idarenin tasarrufu olup bizim konumuz değildir. Beldemizin artık bazı belediyeler gibi yatırımlarla halka hizmetle gündeme gelmesi en büyük dileğimdir. Maalesef hala bazı zihniyetçe sokak yıkamak, sokak temizliği gibi temel görevler bize belediyecilik olarak sunulmaktadır" dedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahil kesiminde yıllar önce başlayan betonlaşma Kaz Dağları'nın eteklerine doğru hızla ilerlerken, beldede son günlerde imar rantı tartışması sürüyor.

DHA
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