İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|16 Temmuz 2020 21:24
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İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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