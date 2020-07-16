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Şehit polis memurları törenle memleketlerine uğurlandı

Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet mensubu için tören düzenlendi.
 16 Temmuz 2020 21:31
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Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet mensubu için tören düzenlendi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törende, şehit pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcıları İrfan Aydoğan, Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya'nın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü Ömer Keskin'in ettiği dua sonrasında şehitlerin cenazeleri, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak askeri uçağa konuldu.

Bu sırada gözyaşı döken şehit yakınları törene katılan protokol üyeleri ve şehitlerin silah arkadaşları tarafından teskin edildi.

Şehitlerden pilot komiser Altunbaş'ın cenazesi Kırıkkale'ye, pilot komiser yardımcısı Üstüner ile uçuş teknisyeni polis memuru Keskin'in cenazeleri Ankara'ya, komiser yardımcısı Güzelay'ın cenazesi İzmir'e, polis memuru Bayram'ın cenazesi Manisa'ya, polis memuru Derya'nın cenazesi Mersin'e ve komiser yardımcısı Aydoğan'ın cenazesi Bursa'ya uğurlandı.

Törene, şehit aileleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tuğgenaral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Tiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı
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