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Adalet Bakanlığından sözleşmeli için becayiş, kadrolu için isteğe bağlı nakil duyurusu

 16 Temmuz 2020 21:46
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Adalet Bakanlığından sözleşmeli için becayiş, kadrolu için isteğe bağlı nakil duyurusu

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin karşılıklı yer değiştirme çalışmasına ilişkin başvurular 04/08/2020 Salı günü başlayıp, 14/08/2020 Cuma günü sona erecektir.

Hizmet süresinin her yılı, Ek-2 deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacağından, her bir personelimizin başvuru tarihleri arasında UYAP sisteminde yer alan kendisine ait birim bilgilerini, bu birimlerdeki başlayış ve ayrılış tarihlerini kontrol etmesi, bu bilgilerde hata bulunması halinde ilgili komisyona başvurarak düzelttirmesi ve ardından başvuru yapması gerekmektedir.

Sözleşmeli Personelin Karşılıklı Yer Değiştirme Çalışmasına ilişkin ilke kararları, bölgelere ilişkin puan tablosu, tüm adliyelerin puanlarını gösterir tablo ve başvuru kılavuzu ektedir.

UYAP Personel Merkezi Nakil Sistemi ile ilgili 0312 414 63 09 - 414 63 86 nolu telefon numaralarından yardım alınabilecektir.

Ek-1-Sözleşmeli Personelin Karşılıklı Yer Değiştirme Çalışmasına İlişkin Genel İlke ve Esaslar
Ek-2-Bölgelere İlişkin Puan Tablosu
Ek-3-Tüm Adliyelerin Puanlarını Gösterir Tablo
Ek-4-Başvuru Kılavuzu

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Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Çalışması

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda (yazı işleri ve idari işler müdürleri hariç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan personelin, 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 ve 22/C maddeleri gereğince isteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin başvurular 17/07/2020 Cuma günü başlayıp, 29/07/2020 Çarşamba günü 17:30 itibarıyla sona erecektir.

Hizmet süresinin her yılı, Ek-2 deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacağından, her bir personelimizin başvuru tarihleri arasında UYAP sisteminde yer alan kendisine ait birim bilgilerini, bu birimlerdeki başlayış ve ayrılış tarihlerini kontrol etmesi, bu bilgilerde hata bulunması halinde ilgili komisyona başvurarak düzelttirmesi ve ardından başvuru yapması gerekmektedir.

Kadrolu personelin isteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin ilke kararları, bölgelere ilişkin puan tablosu, tüm adliyelerin puanlarını gösterir tablo ve başvuru kılavuzu ektedir.

UYAP Personel Merkezi Nakil Sistemi ile ilgili 0 312 414 63 09 - 414 63 86 nolu telefon numaralarından yardım alınabilecektir.

Ek-1- Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Çalışmasına İlişkin Genel İlke ve Esaslar
Ek-2-Bölgelere İlişkin Puan Tablosu
Ek-3-Tüm Adliyelerin Puanlarını Gösterir Tablo
Ek-4-Başvuru Kılavuzu
Memurlar.Net
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