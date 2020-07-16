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Ankara Büyükşehir, itfaiye eri alımında, sözlüye alınacak adayları açıkladı

Ankara Büyükşehir belediyesi itfaiye eri alımında sözlü sınava alınacak adayları açıkladı
 16 Temmuz 2020 21:58
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Ankara Büyükşehir, itfaiye eri alımında, sözlüye alınacak adayları açıkladı

Sınava girmeye hak kazanan adaylar;

İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır.
Sınava gelirken Sınav Giriş Belgesini başvuru sayfasından temin edeceklerdir.
Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb.) ile spor malzemelerini yanlarında bulunduracaktır.
Sınavın uygulama bölümüne ilişkin parkur aşağıda yayınlanmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Sınav Takvimi -

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İtfaiye Uygulama Sınavı Parkur Aşamaları

İtfaiye uygulama sınavı için hazırlanan parkurumuz 8 etaptan oluşmaktadır. Test uygulanacak adayın spor kıyafetleri giymeleri ve baret (eldiven) takmaları gerekmektedir.

Parkurun tamamı ve mesafeleri hazırlanan çizimde belirtilmektedir. Parkur başlangıç çizgisinde başla komutu gelince başlanır. Komut gelmeden başlanması durumunda aday tekrar başlatılır.

Parkur Etapları

1. Engel Altından ve Üstünden Geçme
Etaba başlayan aday ilk olarak engelin altından geçer ikinci engelin üstünden geçer üçüncü engelin altından geçer ve son engelden atlayarak diğer etaba geçerler. Bu etabın engel ölçüleri hazırlanan çizimde belirtilmiştir. Engel altından ve üstünden geçecek adayların engelleri yıkmadan ve doğru olarak geçmeleri gerekmektedir. Nizami olarak engelleri geçemeyen adayın tekrar bu etabı baştan başlaması gerekmektedir. Adaylar etabı doğru olarak yapmak zorundadır. Tekrar yapılan her etabın süresi işlemeye devam edecektir.

Amaç: Yangın yerinde karşılaşılan engelleri adayın nasıl geçtiğini ölçmektir.

2. Tünel
Bu etapta aday 3 metrelik tüneli elleri ve dizleri üzerinde sürünerek geçmesinden oluşmaktadır. Bu etabı yapamayan aday tekrar bu etabın başına gelip düzgün yapana kadar devam eder.

Amaç: Sürünerek ilerleme hızını ölçmektir. Bu etap kapıyı kırarak giren itfaiye erinin dumanlı ortamda sürünerek ilerlemesini örneklemektir.

3. Balyoz ile Lastik İlerletme
Bu parkurda aday 5 kg balyoz ile ağır bir nesneyi (225*70*R17,5 ebadında Kamyon Lastiği) minimum 1 metre vurarak ilerletmeye çalışmaktadır. Aday belirtilen mesafeye kadar lastiği ilerletmek zorundadır. Aday lastiği ilerletmeden bu parkuru terk edemez.

Amaç: Adayın kol gücünü ölçmektedir. Bu etap binanın girişine gelen itfaiye erinin kapıyı balyoz ile kırmasını örneklemektedir.

4. Hedefe Su İşleme
Aday bu etapta 6 metre ileride bulunan 4 pencereden oluşan alev figürlü hedefleri 3,5 barlık Ne-Pi-Ro ile su işleyerek devirmeye çalışır. Aday tüm hedefleri düşürene kadar bu parkuru terk edemez. Hedefin ölçüleri hazırlanan çizimde belirtilmiştir.

Amaç: Adayın el göz koordinasyonunu ölçmektir. Etap sürünerek yangın kaynağını bulan itfaiye erinin yangına müdahalesini örneklemektedir.

5. Merdivene Tırmanma
Aday 7 metrelik sürgülü merdivene çıkıp, merdivenin üst noktasından bulunan kornaya basar ve aşağıya geri iner. Merdivenden inerken basamakların kullanılması (kayarak veya merdivenden atlayarak inmemesi gerekli) gerekmektedir. Aday bu etabı tamamlamadan veya uygun yapmadan bir sonraki etaba geçemez. Adayın bu parkuru tamamlamadan terk etmesi halinde başarısız sayılacaktır.

Amaç: Adayın yükseklik korkusunu ölçmektir. Etap merdiven ile müdahale edilmesi gereken yangın veya kurtarma olayını örneklemektedir.

6. Kazazede Taşıma
Bu etapta aday cansız mankeni 10 metre ileri sürükleyerek taşımaya çalışmaktadır. Aday mankeni belirtilen mesafeye taşıyana kadar sonraki parkura geçemez.

Amaç: Adayın genel kuvvetini ve yük taşıma kapasitesini ölçmektir. Yaralıyı bulan itfaiye erinin yaralıyı güvenli bölgeye taşımasını örneklemektedir.

7. Renkli Bidon Taşıma
Bu etapta aday Kırmızı, Sarı ve Yeşil renklerinden oluşan 20 kg'lık bidonları 3 metre ileriye taşımaya çalışmaktadır. Adaylar renkli bidonları tek tek taşıyarak aynı renkte bulunan paspasların üzerine koymak zorundadır. Bu etabı aday doğru olarak yapmadan sonraki etaba geçemez.

Amaç: Adayın genel kuvvetini ve yük taşıma kapasitesi ile renk körü olup olmadığı ölçmektir.

8. Slalom
Bu etapta aday 6 adet bulunan engelin etrafından slalom yaparak geçmeye çalışır. Hatalı yapan aday bu etabı tekrar baştan yapması gerekmektedir. Doğru yapamayan aday bu parkuru bitirmeden geçemez.

Amaç: Adayın yangın yerinde bulunan engelleri nasıl geçtiğini ölçmektir.

Parkur, bu etabı tamamlayan adayın 10 metre depar atarak bitiş çizgisine ulaşması ile sona erer. Süre hesaplanmasında parkurun başlangıç çizgisinden geçip bitiş çizgisine ulaşıncaya kadar geçen süre temel alınır.
Memurlar.Net
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