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İlçe Tarım çalışanı iki veterinerin koronavirüs testi pozitif çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, geçen hafta koronavirüs tespit edilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Veteriner M.G.'nin ardından, karantinaya alınan 11 personelden bugün de aynı odada bulunan veteriner İ.Ç.'nin test sonucu pozitif çıktı. İ.Ç., hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
 16 Temmuz 2020 21:58
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İlçe Tarım çalışanı iki veterinerin koronavirüs testi pozitif çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, geçen hafta koronavirüs tespit edilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Veteriner M.G.'nin ardından, karantinaya alınan 11 personelden bugün de aynı odada bulunan veteriner İ.Ç.'nin test sonucu pozitif çıktı. İ.Ç., hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Geçen 10 Temmuz'da yıllık izne ayrılan Nazilli İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim M.G., tatil için gittiği Kayseri'de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Veteriner M.G.'nin Kayseri'deki karantina süresi devam ederken, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri M.G. ile aynı odada görev yapan 11 personeli evlerinde karantinaya aldı. Karantinaya alınan personeller arasında bulunan Veteriner Hekim İ.Ç.'nin de yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. İ.Ç.'nin, Zafer Mahallesi'ndeki evine bugün öğlen saatlerinde gelen özel kıyafetli ve donanımlı sağlık ekibi, veteriner hekimi ambulansa alarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

VİRÜSÜ KUŞADASI'NDA TATİLDE KAPTIĞI SANILIYOR

Veteriner İ.Ç.'nin 30 Haziran 2020 tarihinde bir hafta izne ayrılarak, Kuşadası ilçesine tatile gittiği 7 Temmuz tarihinde ise mesaiye başladığı bildirildi. İ.Ç.'nin baş ve karın ağrısından şikayet ettiği ancak önemsemediği için hastaneye gitmediği öğrenildi. 10 Temmuz'da koronavirüs tespit edilen diğer veteriner M.G.'nin ise virüsü tatilden dönen İ.Ç.'den kaptığı tahmin ediliyor.

DHA
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