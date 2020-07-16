Tapu, görevde yükselmede sözlü sınav tarihlerini belirledi
|16 Temmuz 2020 22:05
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ertelenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav tarihleri hakkında duyuru yayınlandı.
Ankara ilinde artan COVID-19 vakalarındaki artış ve bu nedenle ortaya çıkabilecek olası riskleri ortadan kaldırmak amacıyla, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulun 8.7.2020 tarih ve 2020/8 sayılı kararı ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğine dair duyuru, 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.
Bu defa, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun 16.07.2020 tarihli ve 2020/9 sayılı kararı gereğince, sözlü sınavları ertelenen personelin yeni sözlü sınav yeri ve tarihleri belirlenmiş olup, yeni sözlü sınav tarihlerine ilişkin liste aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.
Tekniker ve Arşiv Memuru unvanları için yapılacak sözlü sınavına katılacak personelin sözlü sınavları, ekli bağlantıdaki listede isimlerinin karşısında belirtilen tarih ve saatte, Genel Müdürlüğümüzün, Turan Güneş Bulvarı 648. Cadde No:53/D Oran Yolu - Çankaya/ANKARA adresindeki Or-an yerleşkesinde bulunan Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır.
Diğer branşlardan sözlü sınava katılacak personelin sözlü sınavları ise, ekli listede isimlerinin karşısında belirtilen tarih ve saatte Genel Müdürlüğümüzün Dikmen Caddesi No: 14 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA adresinde bulunan ana hizmet binasında yapılacaktır.
Sözlü sınavı ertelenen ve söz konusu sözlü sınavlara katılacak personele ilanen duyurulur.
Ertelenen sözlü sınavlara katılacak personel listesi ve sözlü sınav tarihleri
*MÜHENDİS (TAŞRA) (Harita Mühendisliği)
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