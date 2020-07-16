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'Tercihinizi son dakikaya bırakmayın'

Tercih süresinin çok kısa olacağından öğrencilerin üniversiteleri ve meslekleri iyi araştırması gerektiğini dile getiren Eğitimci Abdülkadir Gayretli, "Tercihinizi son dakikaya bırakmayın" dedi.
 16 Temmuz 2020 22:18
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'Tercihinizi son dakikaya bırakmayın'

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınav heyecanını ve stresini atlatan öğrenciler sınav sonuçlarını ve tercih dönemini beklemeye başladı. ÖSYM'nin açıkladığı resmi takvime göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

"ARAŞTIRMA YAPMAK İÇİN ZAMAN KISA"

Tercih süresinin çok kısa olacağından öğrencilerin üniversiteleri ve meslekleri iyi araştırması gerektiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "28 Temmuzda sonuçların açıklanması ile birlikte tercihlerin ÖSYM sistemine girileceği süre bir hafta olarak tahmin ediliyor. Bu nedenle öğrencilerin hedeflerindeki üniversiteler ve bölümler ile ilgili araştırma yapabilmek için kısa bir zamanları kalıyor. Bu yüzden öğrencilerin sonuçların açıklanacağı tarihe kadar üniversiteler ve bölümler ile ilgili araştırmalarını tamamlamaları gerekiyor. Öğrenciler tercihlerini son dakikaya bırakmamalı" diye konuştu.

"TERCİH SÜRECİNİ RAHAT GEÇİRİN"

COVID-19 süreci nedeniyle bir çok üniversitenin tanıtımlarını online sistemi sürdürdüğünü ifade eden Gayretli, "Öğrenciler üniversitelerin web sitelerinden akademik kadro, burslar, fırsatlar ve üniversitelerin ayrıcalıkları ile ilgili bilgi almalılar. Üniversitelerin konumu ve yerleşkeleri ile ilgili bilgi edinebilirler. Gerekirse üniversite yetkilileri ile online görüşmelere katılıp bölümler ile ilgili detaylı bilgi almalılar. Öğrenciler araştırmaları sonucunda edindikleri bilgiler doğrultusunda tercih döneminde oluşturacakları tercih listesinin taslağını oluşturabilirler. Bu süreçte edinilen bilgiler öğrencilerin hedeflerini netleştirmelerini, tercih sürecini daha rahat ve bilgi sahibi olarak geçirmelerini sağlayacaktır. İyi bir araştırma yapmak öğrencileri üniversite ve bölüm tercihlerinde doğru karara daha çok yaklaştıracaktır" şeklinde konuştu.

"ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP DİPLOMAYLA MEZUN OLUN"

Öğrencilerin üniversite tercih kitapçıklarında akreditasyona dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatan Gayretli, "Artık hangi üniversitenin hangi programlarının akredite edilmiş olduğu tercih kitapçıklarında görülebiliyor. Üniversiteler için akreditasyona sahip olmak eğitimin kalitesini belgelemek anlamına geliyor. Bu konuya dikkat ederek daha bilinçli tercihler yapılması gerekiyor çünkü uluslararası akreditasyona sahip bir programdan mezun olmak demek aynı zamanda uluslararası geçerliliğe sahip bir diploma anlamına da geliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, 60 uluslararası akreditasyonla, Türkiye'de en çok akredite edilmiş programa sahip üniversite konumundayız ve uluslararasılaşma çabalarımız aldığımız uluslararası derecelerle karşılığını buluyor" dedi.
DHA
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