'Eskort' çağırmak istedi, 57 bin lira dolandırıldı!
|16 Temmuz 2020 22:24
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Son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığında yapılan uyarı ve önleyici çalışmalar sayesinde azalma yaşanırken, dolandırıcılar kendilerine yeni bir mecra buldu.
Kurdukları internet siteleri ile hayali 'eskort' reklamı yapan dolandırıcılar, ağına düşürdükleri kişileri bu yöntemle dolandırıyorlar. 'Eskort' sitelerini ağına ise son olarak Malatya'da bir vatandaş düştü. M.K. isimli bir şahıs, internet üzerinden 'eskort' bulmak için girdiği bir sitedeki telefonu aradı. Telefona çıkan kadının yönlendirmesiyle banka hesabına 150 TL para yatıran M.K.'yi bir süre sonra yeniden arayan şüpheli, sitelerine üye olunması için para yatırılması gerektiğini söyledi.
ÇEŞİTLİ BAHANELERLE SÜREKLİ PARA TALEP ETTİLER
Bunun üzerine M.K. aynı hesaba yedi parça halinde 8 bin 350 TL daha yolladı. Ağlarına düşürdükleri M.K.'yi yeniden arayan dolandırıcılar, çeşitli bahanelerle banka aracılığıyla yaklaşık 40 bin TL daha aldı. İstediği eskortun gelmemesi üzerine şahıs yeniden dolandırıcıları arayarak parasını istedi. Bunun üzerine dolandırıcılar şahsa parayı iade etmeleri için başka bir banka hesabına 9 bin TL yatırmasını istedi. Bu parayı da yatıran M.K. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca soluğu poliste aldı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran M.K.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, paraların gittiği hesapların Denizli'de yaşayan şüphelilere ait olduğunu belirledi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ile koordineli yapılan çalışmada şüphelilerden Y.A., ATM'den parayı çekmek istediği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli B.C.'de kısa sürede yakalanırken, sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de serbest bırakıldı.
Olayla ilgisi bulunan 2 şüphelinin de aranmasına devam edilirken, M.K.'nın dolandırıcılara yolladığı paranın ise 26 bin 790 TL'sine bloke konuldu.
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