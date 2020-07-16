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Adana'da yolcu otobüsü traktör ve minibüse çarptı: 8 yaralı
Adana'da yolcu otobüsünün traktör ve minibüse çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
|16 Temmuz 2020 22:36
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Adana'da yolcu otobüsünün traktör ve minibüse çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 CMR 87 plakalı yolcu otobüsü, D-400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir traktöre çarptı.
Kontrolden çıkan otobüs, ardından 01 M 0459 plakalı minibüse de çarptı. Duramayan otobüs, ilk kazanın yaşandığı yerden yaklaşık 500 metre uzakta refüje çıkarak durabildi. Refüjde otobüsün çarptığı bazı ağaçlar da devrildi.
Kazada, otobüsteki 2 kişi, minibüsteki 5 kişi ve traktördeki 1 kişi olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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