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Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti!

Ayasofya'nın ibadete açılması Fransız dergisi Le Point'in kapağına taşındı. Dergi, "Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Erdoğan! Savaş kapımızın önünde" manşetiyle durumdan ne kadar rahatsızlık duyduklarını ortaya koydu.
 16 Temmuz 2020 22:59
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Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti!

24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesiyle camiye dönüştürülen Ayasofya, tüm dünyanın gündeminde. Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsızlık duyan ülkelerden biri olan Fransa'nın popüler dergisi Le Point de konuyu manşetine taşıdı. Derginin kapağında Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Erdoğan'la savaş kapımızın önünde" yazısı yer aldı.

SAVAŞ MESAJI VERİLDİ

Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsızlık duyan Fransa, önce Avrupa Birliği zirvesini topladı. Ayasofya'nın camiye dönüştürüldüğü günlerde Türkiye'ye yaptırım hedefleyen Paris yönetiminin çabaları sonuç vermedi. Yaşanan tüm gelişmeler ise Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi Le Point dergisinin manşetinde kendine yer buldu. Le Point, 'Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Erdoğan'la savaş kapımızın önünde' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Manşet haberini ise 'Ayasofya: Erdoğan, onun imparatorluğu, onun camisi' başlığıyla sunan Fransız dergisi, tarihi kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu hevesini gösterdiğini yazdı.

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALDILAR

Le Point, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi kapağına taşımıştı. Türkiye'nin 'etnik temizlik' yaptığını ileri süren dergi hakkında Cumhurbaşkanı'nın avukatları suç duyurusunda bulunmuştu.

GERİLİM SURİYE'DE BAŞLADI, LİBYA'DA DEVAM ETTİ

Türkiye ve Fransa arasındaki gerilimin ilk işaretleri, Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz yıllarda verildi. Paris yönetimi, Ankara'nın YPG'li teröristleri hedef alan operasyonlarına karşı çıktı. Peşinden gerilim Doğu Akdeniz ve Libya'ya taşındı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramasını istemeyen Fransa, Yunanistan'ın yanında saf tuttu. Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle (UMH) imzalanan deniz yetki anlaşması ile elini güçlendiren Türkiye, bu yılın ilkbaharından itibaren iç savaş ülkesinde dengeleri alt üst etti. Başkent Trablus'u kuşatan Hafter milisleri Türkiye'nin desteğiyle püskürtüldü, savaş Sirte ve Cufra'da düğümlendi. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya gibi ülkelerle birlikte General Hafter'i açık şekilde destekleyen Fransa, sahada alınan mağlubiyetin ardından Akdeniz'den Libya'ya giden bir gemiyi aramak istedi ancak Türk donanması buna izin vermedi. Türk savaş gemilerinin kendi unsurlarına 'radar kilitledi'ği gerekçesiyle NATO'ya şikayette bulunan Paris yönetiminin iddiaları boş çıktı.
Memurlar.Net
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