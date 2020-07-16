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Görevli memura mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayarak, kullandıkları otomobille iki polis aracına çarpan ve görevli memura mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı.
 16 Temmuz 2020 23:01
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Görevli memura mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayarak, kullandıkları otomobille iki polis aracına çarpan ve görevli memura mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kanlıca Mahallesi Günsazak Bulvarında önceden takibe alınan 16 AHB 291 plakalı otomobil, durdurulmak istendi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, iki polis araçlarına çarparak kaçmayı başardı. Bu sırada otomobil içerisinden dışarıya 5 adet uyuşturucu hap atıldı.

Kısa süren kovalamaca sonucu içerisinde M.U. ile E.K.'nın bulunduğu otomobil, polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanma sonrası görevli memura mukavemet gösteren şüpheliler, polis ekiplerince derdest edilerek, gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, 8 ectacy hap daha ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından M.U. ile E.K., hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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