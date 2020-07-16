TBMM'de 'Dijital Mecralar Komisyonu' kuruluyor
|16 Temmuz 2020 23:03
|Yazdır
TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" adı altında yeni bir komisyon kuruluyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne yapılan ihdasla Dijital Mecralar Komisyonunun kurulmasının önü açıldı.
Komisyonda İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a madde ihdas edildi.
Buna göre, bireylerin kişilik haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar İhtisas Komisyonu kurulacak.
Komisyon, 17 üyeden oluşacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti!
16 Temmuz 2020 22:59
|AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri
16 Temmuz 2020 22:42
|Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması
16 Temmuz 2020 20:48
|Erdoğan, Siirt'te şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı diledi
16 Temmuz 2020 20:06
|Yeni vaka sayısı düşmeye devam ediyor... 900 sınırına yaklaştı
16 Temmuz 2020 19:45
|CHP'li Torun'dan İBB'ye haciz açıklaması
16 Temmuz 2020 15:08
|Bakan Akar: Ermenistan yaptığı işin hesabını ödeyecek
16 Temmuz 2020 14:54
|Eski bakanlar komisyon başkanı seçildi
16 Temmuz 2020 14:31
|CHP çoklu baro için AYM'ye başvurdu
16 Temmuz 2020 13:23
|TBMM Başkanı Şentop ve yeni Başkanlık Divanı üyeleri Anıtkabir'de
16 Temmuz 2020 12:24