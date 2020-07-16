1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis, yolda kalan otomobili iterek, sürücüye yardım etti

BURSA'da, bir polis memurunun, trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği anlara ait görüntü, sosyal medyada beğeni topladı.
 16 Temmuz 2020 23:52
Yazdır

BURSA'da, bir polis memurunun, trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği anlara ait görüntü, sosyal medyada beğeni topladı.

Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'ndeki kavşaktaki trafik ışıklarında, geçen salı günü, kırmızıda duran otomobil, arıza yaptı. Otomobil sürücüsünün yardımına da kavşakta görevli trafik polisi koştu. Polis memuru, otomobili iterek, sürücünün aracı çalıştırmasına yardımcı oldu.

Otomobil, yoluna devam ederken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedlilip sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi gördü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı istifa etti
16 Temmuz 2020 20:00		 Emniyet müdüründen komiser yardımcısı çifte 'kelepçe' hediyesi
16 Temmuz 2020 14:45
Trafik polisinden alkışlanacak hareket
16 Temmuz 2020 14:06		 Bilim Kurulu Üyesi: Bu bayram da ev ziyareti yapmayalım
16 Temmuz 2020 13:02
Taksicilerden 240 araçlık Milli Birlik Konvoyu
15 Temmuz 2020 19:34		 Posta dağıtıcısı tebligat götürdüğü evde saldırıya uğradı
14 Temmuz 2020 19:26
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, Vali Yardımcılığına atandı
14 Temmuz 2020 14:15		 Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 12:45
İstanbul'un ormanları onlara emanet
13 Temmuz 2020 23:26		 Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
13 Temmuz 2020 14:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:00 - Kısa çalışma uygulamasının uzatılması Meclis'te kabul edildi00:07 - Yargı tekraren "kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez" dedi00:05 - Yargı; OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin ek dersi ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmelidir00:03 - Soruşturma komisyonları çift sayıyla kurulabilir mi?00:01 - Akademisyenlerin azami öğrenim süresinin hesabında 2014 öncesi süreler dikkate alınamaz00:01 - 16 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
00:00 - Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun23:55 - Müezzin'in '15 Temmuz gaziliği müracaatı' reddedildi23:52 - Polis, yolda kalan otomobili iterek, sürücüye yardım etti23:50 - Alkolmetredeki rakamı görünce, 'Maşallah' dedi23:48 - Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı arttı23:42 - FCA ve Groupe PSA grubu tek çatı altında toplanıyor
23:34 - İBB, o otobüsü kullanan şoförün sertifikasını iptal etti23:26 - Trafik kazasında ölen eski belediye başkanının mezarı açıldı23:03 - TBMM'de 'Dijital Mecralar Komisyonu' kuruluyor23:01 - Görevli memura mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı22:59 - Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti!
22:46 - TBMM'de 11 maddelik mini torba teklif kabul edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yargı; OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin ek dersi ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmelidir
Yargı tekraren "kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez" dedi
Akademisyenlerin azami öğrenim süresinin hesabında 2014 öncesi süreler dikkate alınamaz
Soruşturma komisyonları çift sayıyla kurulabilir mi?
Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun
16 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Kısa çalışma uygulamasının uzatılması Meclis'te kabul edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lgs 1.sinin cumhurbaşkanına ayasofya teşekkürü 1
19.07.2020 trabzonspor vs konyaspor maçı 1
bülent ersoy 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
tahsin hasoğlu'nun liderlik yarışı videoları 2
İsteyen aile çocuğunu bir yıl okula göndermeyebilir 4
maskesiz girmeyin 1
dark 1
altın bilezik 1
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Uludağ Üniversitesi 24 İşçi Alacak
Kozaklı Belediyesi 22 İşçi Alacak
Uludağ Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 77 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam