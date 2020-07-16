Polis, yolda kalan otomobili iterek, sürücüye yardım etti
BURSA'da, bir polis memurunun, trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği anlara ait görüntü, sosyal medyada beğeni topladı.
|16 Temmuz 2020 23:52
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BURSA'da, bir polis memurunun, trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği anlara ait görüntü, sosyal medyada beğeni topladı.
Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'ndeki kavşaktaki trafik ışıklarında, geçen salı günü, kırmızıda duran otomobil, arıza yaptı. Otomobil sürücüsünün yardımına da kavşakta görevli trafik polisi koştu. Polis memuru, otomobili iterek, sürücünün aracı çalıştırmasına yardımcı oldu.
Otomobil, yoluna devam ederken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedlilip sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi gördü.
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