İç kesimlerde sıcaklık azalacak - Haritalı
|17 Temmuz 2020 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Alkolmetredeki rakamı görünce, 'Maşallah' dedi
16 Temmuz 2020 23:50
|Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı arttı
16 Temmuz 2020 23:48
|Türk bilim insanının geliştirdiği aşı Çin'de test edilecek
16 Temmuz 2020 22:44
|Bilim Kurulu üyesinden 'kurban derisi' uyarısı
16 Temmuz 2020 21:42
|Şehit polis memurları törenle memleketlerine uğurlandı
16 Temmuz 2020 21:31
|Elma bahçesinden dönüştürdü 'süt talebi'ne yetişemiyor
16 Temmuz 2020 19:38
|Trafik kazasında ölen belediye çalışanı toprağa verildi
16 Temmuz 2020 19:24
|Bakan Koca: İş yerinde mesafeyi karşılıklı koruyalım
16 Temmuz 2020 17:23
|Düğünde takılar, gelin ve damadın maketlerine takıldı
16 Temmuz 2020 17:06
|Meteorolojiden, 3 il için sağanak uyarısı
16 Temmuz 2020 16:26