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FETÖ'cüler '15 Temmuz tiyatroydu' komplosunu devreye soktular

Firari FETÖ'cüden yalanlar kitabı: Yine "15 Temmuz tiyatroydu" komplosunu devreye soktular
 17 Temmuz 2020 06:10
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FETÖ'cüler '15 Temmuz tiyatroydu' komplosunu devreye soktular

Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü pilot kurmay yarbay Aykut Coşkun, kitabında başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere darbe girişimine 'tiyatro' diyenlerin argümanlarına sarıldı. Bu yöndeki iddialar, FETÖ elebaşı Gülen ve Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmişti. Fuatavni de düzmece belgelerle Kılıçdaroğlu'na destek vermişti.

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde "15 Temmuz tiyatroydu" komplosunu yeniden devreye soktu. 15 Temmuz sonrasında FETÖ'cülerin suikast olasılıklarına karşı uçuşuna izin verilmeyen ve sonrasında FETÖ'den ihraç edilmesinin ardından kaçak yollarla soluğu Yunanistan'da alan pilot kurmay yarbay Aykut Coşkun da, elebaşı Fetullah Gülen gibi "15 Temmuz tiyatrosuna" sarıldı.

HEP AYNI NUMARA!

15 Temmuz'un yıldönümünden kısa bir süre önce kitap yazan firari Coşkun, kitapla 'darbe tiyatrosuna' malzeme üretti. Kitabında FETÖ ve elebaşı Fetullah Gülen'den tek satır söz etmemesi dikkat çeken Coşkun, darbe girişimine "tiyatro" diyenlerin öne sürdüğü argümanları sıraladı. Bir yıl önce de FETÖ'cü firari kurmay albay Hüseyin Demirtaş, "Asker Gözüyle On Beş Temmuz Senaryosu" başlıklı kitabında darbe tiyatrosu iddialarına malzeme üretmişti.

KILIÇDAROĞLU GÜNDEME GETİRDİ

Darbeye ilişkin 'tiyatro' iddiaları 2016'da elebaşı Gülen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmişti. "Fuatavni" isimli sahte bir hesap üzerinden paylaşılan düzmece belgelerle Kılıçdaroğlu karalama kampanyası başlatmıştı. Adil Öksüz'ün 'MİT ajanı' olduğuna dair sahte belge hazırlayan S.Z.'nin kaleme aldığı ve '15 Temmuz'un kurgu olduğunu' iddia eden 3 sayfalık metinde yer alan iddialar üzerinden Kılıçdaroğlu, "MİT Yasası'nda bir değişiklik yapıldı 2014'te. Başbakan'ın emri ve talimatı olmadan hiçbir MİT görevlisi tutuklanamaz gözaltına alınamaz. Adil Öksüz neden tutuklanmadı neden gözaltına alınmadı? Erdoğan da darbenin olacağını biliyordu. Niye Marmaris'te saklanıyor?" gibi sorular yöneltmişti.


BENZER SORULARI SORDU

Aykut Coşkun da, kitabında, Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın darbenin olacağını bildiği iddialarına benzer şekilde yer verdi. Benzer imalar CHP'li milletvekilleri tarafından da gündeme getirilmişti. Aykut Coşkun, Konya 3. Ana Jet Üssü Harekat Komutanlığında görevli olduğu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanına suikast endişesi dolayısıyla uçuşu engellenen pilotlar arasındaydı. Daha sonra ihraç olan pilot kurmay yarbay Aykut Coşkun, Kasım 2018'de Yunanistan'a firar etmiş, buradan bir Avrupa ülkesinde sığınma almıştı. Halen firari durumdaki Aykut Coşkun, Konya Selçuklu'da kumpir ve waffle kafesi açtıkları ortaya çıkan Konya Üssü'nde görevli ihraç 4 pilot arasındaydı.

Yalanlar kitabı

Aykut Coşkun, mağduriyet öyküsü olarak kaleme aldığı kitabında, gözaltına alınmaktan nasıl kaçtığını, insan kaçakçıları yardımıyla Meriç Nehri'nden geçerek Yunanistan'a sığındığı sürecin ayrıntılarını da anlattı. Kurmay subay olarak akademik başarılarına yer verdiği kitabında Coşkun, FETÖ'nün firarilerinin sosyal medyada Türkiye'yi karalama kampanyasında gündeme getirdiği yalanları, herhangi bir şekilde temellendirmeksizin satır aralarına yerleştirdi. Bunlar arasında ünlü siyah minübüs yalanı, firar ederken infaz yalanı, çocuklarının gözü önünde işkence yalanları dikkat çekti.

Haini öve öve bitiremedi!

Aykut Coşkun, FETÖ'nün TSK'da en çok etkili olduğu 2010 yılından sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın NATO ordularında övgüyle karşılaşan bir sıçrama yaşadığını, daha önce yapılmamışları yaptığı ve atılım gerçekleştirdiğini öne sürdü, darbe girişiminin bir numarası eski orgeneral Akın Öztürk başta olmak üzere FETÖ'cü subayları da bu başarının mimarı olarak yansıttı. FETÖ'cü Coşkun, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ne sızma yöntemlerini de, Hava Harp Okulu'ndan itibaren mesleki safahatını anlattığı bölümde normal uygulamalar olarak aklamaya çalıştı.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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