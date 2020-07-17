Terör inşası: FETÖ Türkçe'yi kullanarak terör inşa etti
|17 Temmuz 2020 06:40
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Türkiye Maarif Vakfı (TMV), milletin zaferiyle sonuçlanan FETÖ'nün darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde, 15 Temmuz Milletin Zaferi Demokrasi ve Milli Birlik Paneli düzenledi. Panelde konuşan TMV Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Daire Başkanı Doç. Dr. İbrahim Gültekin, "FETÖ eğitim adı altında çok fazla değeri bozdu. Bunların başında Türkçe geliyor. FETÖ eğitim üzerinden terör inşa eden bir örgüt. Eğitim FETÖ'nün en önemli enstrümanlarından biriydi. Türkçe üzerinden bizi aldattılar" dedi.
TÜRKÇE İLE KANDIRDILAR
FETÖ'nün Türkiye'de güven temelli bir meşruiyet zemini oluşturmayı hedeflediğine dikkat çeken Gültekin şunları söyledi: "Türkçe Olimpiyatları bağlamında bunları kullandıklarını söyleyebiliriz. İkinci olarak Türk milleti nezdinde bir sempati kazanmaları gerekiyordu, burada da Türkçeyi kullandılar. Üçüncü olarak, Türkçe Olimpiyatları vasıtasıyla 'himmet' adı altında topladıkları paraları yurt dışına aktarma imkanı buldular. Dördüncü olarak aslında veli ve öğrenci olarak hedef kitlelerine yönelik bir Türkçe kullanma durumları oldu."
Talha Menteş
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