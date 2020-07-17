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2016'lı 'tuğ'lar terfi bekliyor

2020 olağan YAŞ toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kurban Bayramı öncesi yapılması bekleniyor. Mevcut komuta kademesinin durumunun korunacağı beklentisi hakim. Darbe girişiminin ardından tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi eden isimlerde ise terfi heyecanı yaşanıyor
 17 Temmuz 2020 07:04
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2016'lı 'tuğ'lar terfi bekliyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) olağan toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önümüzdeki günlerde yapılacak.

Kurban Bayramı öncesi toplanması ve bir günde tamamlanması beklenen YAŞ'ta, bu yıl rütbe bekleme süresini tamamlayan toplam 73 general ve amiral terfi bekliyor. Bu general ve amirallerin 57'si, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin hemen ardından terfi alan general ve amiraller. 2016'da terfi alan 57 general amiralin 46'sını ise darbe girişiminin hemen ardından yıldız takan tuğgeneral ve tuğamiraller oluşturuyor. Öte yandan, rütbe bekleme süresi şartını esneten düzenlemeler ardından rütbesinde 3 yılını dolduran 62 general/amiral de terfi heyecanını hissedenler arasında.

KOMUTA KADEMESİNDE AĞIRLIK DEVAM ETMESİ

Şura'da gözler, komuta kademesinde değişiklik olup olmayacağında. Milli Savunma Bakanlığı kulislerinde şu ana kadar mevcut tablonun değişmeyeceği beklentisi ağırlıkta. Genelkurmay Başkanlığı'nda 2 yıllık görev süresini geride bırakan Org. Yaşar Güler'in yaş haddine (67 yaş) kadar devam etmesi önünde bir engel yok. Org. Ümit Dündar ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2 yılını geride bıraktı. Kulislerde, Dündar'ın 1 yıl daha görevde kalacağı konuşuluyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de görevine devam kararı ağırlık kazanıyor.

Kara Kuvvetleri'nde 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, rütbesinde 4 yıllık bekleme süresini doldurdu. Avsever'in emekli edilmesi halinde boşalacak orgeneral kadrosu için bu yıl terfi bekleyen 7 korgeneral bulunuyor. Bu isimler arasında Libya'da devam eden askeri iş birliği/eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine bizzat komuta eden Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak öne çıkıyor. Haziran ayında düzenlenen bir operasyonda emir subayı FETÖ'den tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de orgenerallik bekleyen isimler arasında.

KÜÇÜKAKYÜZ'E BAĞLI

Deniz Kuvvetleri'nde Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, oramirallik bekleyen tek isim. Rütbesinde 4 yılını geride bırakan Tatlıoğlu oramiralliğe terfi ederse, yıllar sonra Donanma ikinci oramiraline kavuşacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise orgeneralliğe terfi yolu, Orgeneral Küçükakyüz'ün emekli olması halinde açılacak.

ÜÇ YILDIZ BEKLEYENLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda korgeneralliğe terfi bekleyen 3 tümgeneral bulunuyor. 9. Kolordu Komutanı Veli Tarakcı, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Erhan Uzun ile 7. Kolordu Komutanı Yılmaz Yıldırım'ın yanısıra rütbesinde üç yılını geride bırakan NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Metin Tokel de terfi ettirilebilecek isimler arasında yer alıyor.

Deniz'de üç yıldız bekleyen tek isim

Kara Kuvvetleri'nde rütbesinde 4 yıl ve daha fazla görev yapan 34 tuğgeneral, tümgeneralliğe terfi sırasında. Bu isimler arasında, kolordular arasında tek tuğgeneral komutasındaki kolordu olan 5. Kolordu'nun komutanı Tevfik Algan'ın ismi öne çıkıyor. Yine Libya ile askeri iş birliği anlaşması kapsamında eğitim ve danışmanlık konularında destek vermek üzere bölgede görev yapan "Kara Pençe" lakaplı Tuğgeneral Halil Soysal da tümgeneralliğe terfi bekleyen tuğgeneraller listesinde. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda koramiralliğe terfi ettirilmesi beklenen tek isim, Mavi Vatan nöbetindeki çalışmalara komuta eden Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da korgeneralliğe terfi bekleyen Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Tümgeneral Göksel Kahya'nın önünde engel bulunmuyor.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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