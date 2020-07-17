HSK, bir savcının ihracına karar verdi
Hakimler ve Savcılar Kurulu Yüksekova Cumhuriyet Savcısı Sabahattin Yılmaz'ın ihracına karar verdi.
|17 Temmuz 2020 07:25
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yüksekova Cumhuriyet Savcısı iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Sabahattin Yılmaz'ın ihracına karar verdi.
HSK, HTS kayıtlarını, itirafta bulunan hakim ve savcıların ifadelerini, alınan tanık beyanlarını dikkate alarak Sabahattin Yılmaz'ın FETÖ/PYD ile iltisak ve irtibatta içinde olduğunun sabit olduğu tespitini yaparak, ihraç kararını aldı.
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