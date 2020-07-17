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Teknoloji bağımlılığı, 8 bölümde ders olarak okutulacak

YÖK Başkanlığı teknoloji bağımlılığının üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmasını istedi.
 17 Temmuz 2020 09:15
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Teknoloji bağımlılığı, 8 bölümde ders olarak okutulacak

YÖK Başkanlığı tüm üniversitelere gönderdiği yazıda teknoloji bağımlılığının, üniversitelerin öğretmenlik, ebelik, hemşirelik, çocuk gelişimi, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR), sosyal hizmetler ve sosyoloji gibi bölümlerin müfredatına ders olarak eklenmesini ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde (eğitim bilimleri, iletişim, psikoloji, sosyal hizmetler, sağlık bilimleri v.b. teknoloji okur yazarlığı ve bilişim eğiti eğitimlerinin verilmesini istedi.

Kurulun 8 Temmuz 2020 tarihli toplantısında alınan karar gereğince bu derslerin, seçmeli ders havuzuna eklenmesini istedi

Memurlar.Net - Özel

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