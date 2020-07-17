Bilim Kurulu Üyeleri'nden bayram uyarısı: Eylülde risk artışı olabilir

Bilim Kurulu üyeleri Kurban Bayramı ve sonrası için uyardı: Eylülde risk artışı olabilir

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), salgınında vaka sayıları 33 günün ardından yeniden binli rakamların altına inerken, Bilim Kurulu üyeleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyardı. Milliyet'e konuşan Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım sorumlusu ve Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, eylül ve ekim aylarının Kovid-19 açısından çok kritik olduğunu belirterek, "Eylül, ekim ayları neden vurgulanıyor? Çünkü insanların vücut dirençleri yaz aylarında özellikle viral enfeksiyonlara karşı güçlüdür. Ama insanların vücut dirençleri eylül-ekim aylarında değişeceği için, kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirecekleri için, insanların hareketleri yoğun olacağı için bu aylarda genellikle risk vardır. O risk de yeni bir pikin çıkışına neden olabilir.

Bayrama dikkat

Yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Turan, "Kurban Bayramı çok önemli bir dönemeç. Özellikle kurban kesim yerlerinde kurallara harfiyen uymak gerekiyor. Aile görüşmelerini mümkün olduğu kadar yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Büyüklerimizle telefonla bayramlaşalım. Kalabalık mekanlara girmemeye özen gösterelim" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof.Dr Mustafa Necmi İlhan da, dünyada virüsün yayılma hızının çok hızlı gittiğini vurguladı. ABD'de virüsün hızını hiç düşürmediğini kaydeden İlhan, "Biz kendi vakalarımızı sıfırlasak bile sınırlarımız açık olduğu müddetçe her zaman Kovid-19 riski olacaktır. Bu nedenle eylül ayında gelebilecek risklere karşı hazırlıklı olmamız gerekli" dedi.

Eylül uyarısı

Türkiye'de 1. dalganın henüz sona ermediğini belirten İlhan, şunları söyledi:

"Bizde şu an 2. dalgadan söz etmek mümkün değil ancak eylül eyında insanlar tatilden dönüyor. Okullar açılacak. Kapalı alanlarda daha fazla bulunacağız. Daha fazla miktarda virüs teması söz konusu olacak. Bu nedenle virüsün bulaşı artacak. Normal ekim kasım aylarında ortaya çıkan mevsimsel gribi de buna eklemek gerekiyor. Olabildiğince düşük vaka ile eylül ekim ayına girmemiz gerekiyor. 6 ay olacak eylüle geldiğimizde, 6 aylık deneyimlerimizle de olabildiğince virüse karşı yeni normal hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor."

'Maskeler çıkmasın'

Bayrama ilişkin de uyarılarda bulunan İlhan, gençlerin büyüklerin yanına giderken maskelerini çıkarmamaları gerektiğini vurguladı.

Vekaletle kurban önerisi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Teyfik Özlü de, pandemide eylül ve ekim aylarında riskin artabileceğini belirtti. Eylülün okulların açıldığı dönem olduğunu hatırlatan Özlü, "Eğitim-öğretimin başlamasıyla bunun olumlu, olumsuz etkilerini görür müyüz? Bu açıdan eylül önemli. İkincisi eylül olmasa bile ekim gibi grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları görülmeye başlıyor. Bu iki faktörden dolayı eylül-ekim ayında bir miktar risk artışı öngörülebilir" dedi.

Bayram riskli

Bayramın Kovid-19 açısından riskli olduğuna vurgu yapan Özlü, "Benim önerim; vekaletle kurban kesilmesi yönünde. İnsanların kendi kurbanlarını kendilerinin kesmesi riski artırıyor. Bir kurbana 6-7 aile katılıyor. Kurbanın kesilmesi sırasında mesafeye dikkat edilemiyor. Bir yandan etler kesiliyor bir yandan etler pişiriliyor, ikram ediliyor. Böyle bir ortamda maske takmak mümkün değil. Bunun için bence vekalet yoluyla kesilmeli. Bayram namazında büyük bir kalabalık camilerde bir araya gelecek. Mesafeyi korumak lazım. Maskesiz gitmemek lazım. Bayramlaşmanın olmaması lazım. Mümkünse bayramlaşma açık havada olmalı ve kısa tutulmalı. Yeme içme ikram olmamalı."