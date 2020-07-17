1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gıda ürün fiyatları sürekli artıyor

'Yeni normal'de gıdanın önemi bir kez daha anlaşılırken; pandeminin süreceğini hesap edenler yatırımlarını tarım ürünlerine yapıyor! Kısa sürede kar etmek için ürünü piyasadan toplayanlar nedeniyle zaten sezon sonunda olan pirinç ve kuru fasulyede fiyat sürekli artıyor.
 17 Temmuz 2020 08:22
Yazdır
Gıda ürün fiyatları sürekli artıyor

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Marttan bu yana geçen 4 ayda pirinç, kuru fasulye ve kırmızı mercimek fiyatlarında market raflarında dikkat çeken artışlar görülüyor. Bu süreçte pirinçte 2-2.5 lira, kırmızı mercimekte 3 lira, kuru fasulyede ise kalitesine göre 4-6 lira arasında fiyat artışı yaşandı. Pirinç ve kuru fasulyede fiyat artışında etken olarak 'sezon sonu' işaret ediliyor. Ancak uzmanlar bu artışlarda pandeminin sürmesi ve gıdaya olan talebin artmasını bekleyenlerin tarımsal emtia yatırımlarının etkili olduğunu, ayrıca stok yapılan ürünlerin fiyat yükseldikçe piyasaya sunulacağını vurguluyor. Temel gıda ürünleri olarak bakliyatın önemine dikkat çeken uzmanlar, tarımsal üretimle ilgisi olmayan, sadece pandemi döneminde yatırım amacıyla bu alanı kullananların ayıklanması gerektiğini belirtiyor!

Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının ardından hem online alışveriş siteleri, hem de market raflarından çektiğimiz fotoğraflarla bugünkü fiyatları karşılaştırdığımızda bakliyat markalarının yükselen fiyatları göze çarpıyor. Pirinç, kırmızı mercimek ve kuru fasulyede fiyat artışı yaşanırken; bulgur, nohut ve yeşil mercimek fiyatları aynı kalmış.

Üç nedeni var

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, tüm dünyada gıdaya olan talebin 'endişeyle' artışına devam ettiğini anlatırken, bakliyattaki fiyat artışlarının başlıca üç nedenini ise şöyle açıkladı:

"Mesela nohut için yapılan çalışmalar meyvelerini verdi. Üretim arttı, ithalat bitti diyebiliriz. Özel planlar yapıldı, destek verildi, ekim alanları sağlandı. Pirinç, kırmızı mercimek ve özellikle fasulyede üretim taleple aynı oranda artmıyor. Bu ilk sorun. İhtiyacın kalan kısmı için ithalat yoluna gidiliyor. Burada ise hem dövizdeki artış, hem de salgın nedeniyle ithalatın daha maliyetli hale gelmesi direkt fiyatlara yansıyor. Son olarak ise, özellikle salgınla vakaların ve kayıpların daha yüksek olduğu zamanlarda kuru gıdaya olan yoğun talebi gördük. Pandeminin sürmesiyle bu talebin devam etmesini öngörüp depolayanlar olduğu bilgileri geliyor. Fiyat artışıyla piyasaya sürecekleri ürünlerden daha fazla kazanacaklar. Bunlar üreticiler değil; üretici zaten hasat yapar yapmaz satmak zorunda kalıyor. Borçlarını ödemesi, geçinmesi lazım."

Pozitif ayrımcılık

Türkiye, kırmızı mercimek ve kuru fasulyedeki üretimi artırmak için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda desteklemelerde 'pozitif ayrımcılık' uygulanacak. Bulunduğu coğrafyada baklagil üretimi, ticareti ve sanayisinde lider konumunda olan, işleme ve paketleme tesislerinde ileri teknolojileri kullanan Türkiye, küresel baklagil üretiminde 3 büyük üretici arasında yer alıyor. Türkiye aynı zamanda nohut ve mercimeğin gen merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Gelecek dönemde özellikle kırmızı mercimekte destekler sayesinde önemli üretim artışları bekleniyor.

Hasat ağustos sonu

Kuru fasulye üretiminin önemli merkezlerinden biri Konya. Ağustos sonu, eylül başında yeni hasat gelecek. Bu sayede fiyatları bir miktar gevşeyebileceği bekleniyor. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, "Sezon sonu olmasıyla piyasada ürün daha az olabilir. Bölgede ekim alanlarında bir miktar artış da var. Bir salgın süreci yaşıyoruz. Emtialar arasında bu ürünlere yatırım bile yapılmış olabilir. Çünkü tüm dünyada talep yüksek. Piyasaya, depolara da fazla ürün gelmediğini görüyoruz" dedi.

'Az ürün geliyor'

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, pirinçte ve kuru fasulyede sezon sonu olduğunu hatırlatırken, yeni hasatla makul bir seviyeye geri dönmesini beklediklerini söyledi. 'Yerli kırmızı mercimek ise enteresan şekilde yükseldi' diyen Özdemir, "Bölgelerde stokçuların spekülasyonuyla arttı diyebiliriz. Az ürün geliyor. Fiyatın artacağını öngören ürünü piyasaya sunmuyor. Mesela fasulye ise dünyada da pahalı. İthal getirmek bile pahalıya geliyor. Diğer taraftan bakliyat insanlar için erişilebilir önemli bir protein kaynağı. Bereketli ürünlerdir. Bağışıklığı korurlar. Her zaman artırmaya odaklandığımız üretim ve makul fiyatlar ile tüketiciye ulaşmaya önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ton fiyatları yükselmiş

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) günlük piyasa ve borsa fiyatlarının yer aldığı 10 Temmuz bültenine göre, geçen yıl ile karşılaştırıldığında yurt içi fiyatlarda ton/TL olarak kırmızı (iç) mercimek 3 bin 650 lira iken 7 bin lira olarak kayıtlara geçmiş. Fasulye ise ortalamada 6 bin 500 lira iken 10 bin lira olmuş. Osmancık pirinçte 5 bin 400 lira bandı, 6 bin 600 lirayı aşmış. Uluslararası ihracat fiyatlarında ise Kanada mercimeğinde yıllık artış yüzde 37 olarak görülüyor. ABD pirincinde ise yüzde 12 yükseliş var.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da suya yüzde 12,6 zam geliyor
16 Temmuz 2020 20:20		 Emekli memura ödenecek zamlı alt sınır aylık tutarı belli oldu
10 Temmuz 2020 15:59
İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı
10 Temmuz 2020 10:21		 İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam
09 Temmuz 2020 17:07
Apple Türkiye'den bir zam kararı daha! iPhone servis ücretleri zamlandı
09 Temmuz 2020 07:56		 Hizmet sürelerine göre sağlık personelinin emekli aylık ve ikramiyeleri
08 Temmuz 2020 15:24
Temmuz ayı itibariyle öğretmen emekli maaş ve ikramiyesi
08 Temmuz 2020 15:12		 Benzine 10 kuruş zam yapıldı
07 Temmuz 2020 16:21
Motorine 10 kuruş zam yapıldı
06 Temmuz 2020 16:56		 2020 Temmuz maaş katsayısında ne kadar artış olacak?
06 Temmuz 2020 10:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:08 - Hayvansever müdüre kritik görev09:07 - Hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi ertelendi09:04 - YAŞ erkene çekilebilir, komuta kademesi aynı kalabilir09:03 - Sapkın eski sevgilinin sözleri kan dondurdu: Taciz dokunarak olmuyor mu?09:01 - Gurbetçinin ekmek arasına koyduğu 100 bin sterline el konuldu09:00 - Arkeolog Merve kaçmış ve intihar etmişti... Sır perdesi aralandı
08:57 - 11 saatlik vekil şiddeti08:54 - Adnan Oktar rüyaya sarıldı: Tahliye olacağız!08:51 - Lokantalarda e-adisyon dönemi08:37 - Şanlıurfa'da 96 ev karantinaya alındı08:36 - Denizli'de arbede sırasında ateş alan tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti08:22 - Gıda ürün fiyatları sürekli artıyor
08:12 - İdari işlem iptal edildikten sonra 'manevi tazminat' davası açılabilir mi?08:07 - 'Patates hatlar'a Meclis el koydu07:59 - Bilim Kurulu Üyeleri'nden bayram uyarısı: Eylülde risk artışı olabilir07:55 - Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk İstanbul'a getirildi07:45 - Minsk Grubu, 'Ermeni ve 'Suriye' kartını oynamaya başladı
07:35 - Erdoğan'dan 'kıdem tazminatı ve part-time' talimatı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
HSK, bir savcının ihracına karar verdi
FETÖ'cüler '15 Temmuz tiyatroydu' komplosunu devreye soktular
Erdoğan'dan 'kıdem tazminatı ve part-time' talimatı
Gıda ürün fiyatları sürekli artıyor
Soruşturma komisyonları çift sayıyla kurulabilir mi?
Yargı; OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin ek dersi ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmelidir
Rabia Naz soruşturmasında takipsizlik kararı
'Patates hatlar'a Meclis el koydu
Kısa çalışma uygulamasının uzatılması Meclis'te kabul edildi
2016'lı 'tuğ'lar terfi bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor finalinde salgına karşı kuralların uygulanmaması 2
bana yaklaşma 3
15 temmuz 2016 demokrasi bayramı 1
nasa'nın burçları yeniden düzenlemesi 4
sebepsiz yere ağacı söken kişi 2
yağız sabuncuoğlu 1
yılan burcu 2
fortuna sittard 1
simon kjaer 1
kemal sunal filmleri 2
SON İLANLAR
Çanakkale Gestaş 2 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş İşçi 8 Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 269 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam