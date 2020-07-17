Denizli'de arbede sırasında ateş alan tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde arbede sırasında ateş alan av tüfeğiyle ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
|17 Temmuz 2020 08:36
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Gölcük Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ramazan D. ile Bayram Çağı karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Çağı evinden av tüfeğini getirdi.
Bu sırada çıkan arbedede av tüfeğinin ateş alması sonucu Çağı ağır yaralandı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Çağı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatan jandarma, Ramazan D'yi gözaltına aldı.
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