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Adnan Oktar rüyaya sarıldı: Tahliye olacağız!

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yargılamanın dünkü duruşması öncesi, örgütün tanınan isimlerinden Ulviye Didem Ürer, Adnan Oktar'a sıkı sıkı sarıldı. Ürer'in "Rüyamda gördüm, tahliye olacağız inşallah" sözleri tutuksuz sanıklar ve izleyicilerden alkış aldı.
 17 Temmuz 2020 08:54
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Adnan Oktar rüyaya sarıldı: Tahliye olacağız!

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre: Adnan Oktar suç örgütünün 79'uncu duruşması dün İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda görüldü. Duruşmaya örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 60 tutuklu sanık, 40 tutuksuz sanık, izleyiciler ve müşteki ile sanık avukatları katıldı.

Adnan Oktara sarıldı: Rüyamda gördüm tahliye olacağız

Adnan Oktar duruşmaya mavi bir ceket, içerisine sarı bir tişört giyerek geldi. Duruşma öncesi örgütün önde gelen isimlerinden Ulviye Didem Ürer, Adnan Oktar'a çikolata vermek için yanına gitti. Çikolatayı verdikten sonra Oktar'a sımsıkı sarılan Ürer "Sizi çok özledim, rüyamda gördüm sizi, tahliye oluyorduk. İnşallah çıkacağız buradan" dedi. Bunun üzerine tutuksuz sanıklar ve izleyiciler "Çok güzeller, maşallah" diyerek alkışladı.
Adnan Oktar duruşmalarda maske takmadığı için salondan çıkartılınca geçen duruşma avukatı aracılığıyla maskeyi sağlık şartları nedeniyle takmadığını öne sürerek izin istemişti. Avukatın yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedilince Oktar maske takmaya devam etti. Önceki davalarda maskesini takmayan hatta geçtiğimiz hafta bu yüzden duruşmadan atılan Adnan Oktar maskesini hiç çıkarmadı.

'ARKADAŞ GRUBU'

Sanık avukatlarından Tahir Yüksel, "Adnan Oktar suç örgütü diye bir şey yok. Bunlar arkadaş grubudur. Suç örgütü olması için bir suç işlenmesi lazım. Ortada bir suç yok. LGBT diye bir örgüt var, kendilerine örgüt diyorlar, istedikleri gibi izinsiz yürüyüş yapıyorlar, istedikleri gibi özgürce kendilerini ifade ediyorlar. Bu örgütün suç işleyen kolları da var. Bunlara kimse suç örgütü demiyor ama. Adnan Oktar suç örgütü denilen topluluk, hiçbir şey yapmayan kendi halinde takılan bir arkadaş grubudur" dedi.
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