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11 saatlik vekil şiddeti

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın öğretmen eşi Ebru Işık, gözü morarmış halde götürüldüğü hastanede "Eşim beni dövdü, polise haber verin" diyerek doktorlardan yardım istedi. Polis ifadesinde de "Yüzüme yumruk attı, darp etti. Davacı ve şikayetçiyim" deyince milletvekili Işık için uzaklaştırma kararı verildi.
 17 Temmuz 2020 08:57
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11 saatlik vekil şiddeti


Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Ankara Dikmen'de oturan 45 yaşındaki HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın lise öğretmeni eşi Ebru Işık, çarşamba günü eşi tarafından götürüldüğü Etimesgut'taki özel bir hastanede doktorlara şiddet gördüğünü söyleyip polise haber vermelerini istedi. Doktorların haber vermesi üzerine polis ekipleri, Ebru Işık'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadenin ardından durum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile Mahkemesi'ne bildirildi. Mahkeme, HDP Milletvekili Işık için 6 ay uzaklaştırma kararı aldı. Ayrıca Işık'ın eşinin olduğu yer ve alana yaklaşmaması, telefon dahil hiçbir iletişim aracıyla rahatsız etmemesi kararı verildi.

5 AYDIR BAŞKA KADINLA

Lisede fen bilimleri öğretmeni olan Ebru Işık, yaşadığı korkunç anları ifadesinde şu sözlerle anlattı: "Mensur Işık ile 17 yıldır evliyim, bu evlilikten 2 çocuğumuz var. Şu an kendisi HDP Muş milletvekilidir. Evlilik süresince zaman zaman kendisinin bana karşı tehdit ve hakaretleri oluyordu. Yaklaşık 5 ay önce başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendim. Eşimle 20 gündür ayrı odalarda kalıyoruz.

DARP ETTİ, EVE KİLİTLEDİ

15 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında konuşmak için onun odasına gittim. Kendisine 'Boşanma davası açtın mı? Ben bu şekilde evlilik sürdüremem' dedim. O da bana 'O... çocuğu, çık git odadan, seninle uğraşamam. Bu ev benim, kirasını ben ödüyorum. Sen bu evde kalamazsın' dedi. Ben de odasından ayrıldım. Odama geçtim, eşyalarımı hazırlamaya başladım. Ardından odama geldi. Ben eşyalarımı hazırlarken 'Ben gitmiyorum, sen git bu evden' dedim.

Üzerime geldi, kendimi korumak için elimi kendisine doğru uzattım. Bunun üzerine sol gözüme yumruk attı. O an gözümü hissedemedim. Bana 'Sen beni sinirlendirdin, bu olayın sebebi sensin' tarzında ithamlarda bulundu. Gözümün halini görünce kendisi de korktu. Hastaneye gitmek istedim. Evden çıkmama izin vermedi. Evin kapısını kilitledi. Sürekli psikolojik baskı yaptı. 155'i aramamı engellemek için telefonumu sakladı, bana vermedi. Hastaneye gitmek için ısrarım artınca, 'Tamam, ben seni hastaneye götüreceğim' dedi. Saat 14.00'e kadar evde kaldım.

'KAZA OLDU DE' BASKISI

Ağrılarım artınca beni 25 km uzaklıkta Etimesgut'ta özel bir hastaneye götürdü. Sürekli, 'Doktora sana vurmadığımı, kaza olduğunu söyle' diyerek ısrarcı oldu.Yol boyu böyle söyledi. Bu olayın adli vaka olmaması için uğraştı. Doktora yaşadığım durumu anlattım. Bunun üzerine hastane 155'e bilgi vererek, polis çağırdı. Ekiple birlikte büro amirliğine gittim. Uzaklaştırma talebim vardır, önleyici tedbir kararı istiyorum. Beni darp eden, bana tehdit ve hakaretlerde bulunan Mensur Işık'tan davacı ve şikayetçiyim."

24 SAAT GEÇMEDEN

Ebru Işık, yaşadıklarının üzerinden 24 saat geçmeden savcılığa giderek şikayetinden vazgeçti. Hürriyet'in ulaştığı Işık, "İfademi anlık bir öfkeyle yanlış verdim. Kesinlikle şiddet yok. Eşim hastaneye götürmediği için kızmıştım. O kızgınlıkla polise giderek şikayetçi oldum. Dolaba çarpma sonucu gözümde morarma oldu" dedi. Ancak kadına yönelik şiddet suçları şikayete bağlı bir suç olmadığı için Mensur Işık ile ilgili soruşturma düşmedi.

Ebru Işık'ın ilk beyanı, hastaneden alınan darp raporları dikkate alınarak milletvekili Işık hakkında soruşturma açılırken, soruşturmanın tamamlanmasıyla açılacak dava "kamu davası" olarak devam edecek.

EVE, ÇOCUKLARA YAKLAŞAMAYACAK

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şikayet işlemleri alındıktan sonra Mensur Işık hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 5/1 maddesindeki A, B, C, Ç ve D maddelerindeki yaptırımların uygulanmasına karar verildi. Bu maddelere göre Işık, 6 ay eve ve çocuklarına yaklaşamayacak.

HDP'DEN İNCELEME

Darp haberinin ardından HDP harekete geçti. HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Hürriyet'e "Ebru Hanım'la görüştükten sonra gerekli adımları atacağız. Kadına yönelik şiddetin kimden geldiği bizim açımızdan önemli değil ve tutumumuz çok net olacak" dedi. HDP Kadın Meclisi de, "Basına yansıyan kadına yönelik bu şiddetle ilgili kadının beyanını esas alarak gerekli araştırmayı başlattık" açıklaması yaptı. Kararı HDP Disiplin Kurulu verecek.

KADINA ŞİDDET ÖNERGESİ VERMİŞ

HDP'li Mensur Işık'ın, 10 ay önce TBMM'de kadın cinayetlerinin araştırılması için önerge verdiği de ortaya çıktı.

COVID-19 TEDAVİSİ GÖRMÜŞLERDİ

Mensur Işık ve eşi Ebru Hanım, kısa süre önce birlikte COVID-19 tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu olmuştu.

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