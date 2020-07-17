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Gurbetçinin ekmek arasına koyduğu 100 bin sterline el konuldu

İngiltere'den Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin, Sırbistan sınırında 101 bin 705 sterlinine el konuldu.
 17 Temmuz 2020 09:01
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Gurbetçinin ekmek arasına koyduğu 100 bin sterline el konuldu

Sırp Gümrük Polisi, 13 Temmuz 2020'de, Hırvatistan'dan Sırbistan'a Gradina hudut kapısından girmek isteyen İngiliz plakalı bir araçtan şüphelenince araçta arama yapmak istedi.

İngiltere'den Türkiye'ye tatile gelen bir gurbetçi olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan 46 yaşındaki sürücüye gümrük memurları bildirecekleri bir şey olup olmadığını sordu.

Sürücü, sadece 9 ile 10 bin Euro arası para ve kişisel bagajları olduğunu söyledi. Cevabı yeterli bulmayan ve durumdan şüphelenen memurlar, aracı ayrıntılı bir inceleme yapmak için X-Ray cihazına yönlendirdiler.

EKMEK ARASI STERLİN

Araç aramasında çocuk bezi, deterjan paketi, ekmek arası ve yiyecekler arasında 101 bin 705 sterlin ve 6 bin 500 Euro para bulundu.

Paraları bulunan gurbetçi aile daha sonraki sorgularında tüm soruları cevapsız bıraktı.

MEMURLAR PARAYA EL KOYDU

Sırp gümrük görevlileri, yakaladıkları paranın yasal sınır olan 10 bin eurosunu sahibine teslim edip, kalan kısma tutanakla el koydu.

Sırbistan yasalarına göre 10 bin Euro üstündeki beyan edilmediği takdirde gümrüklerde el konuluyor.
DHA
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