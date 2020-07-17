YAŞ erkene çekilebilir, komuta kademesi aynı kalabilir
|17 Temmuz 2020 09:04
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Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre: TSK personelinin durumuyla ilgili çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nca yürütülüyor. Terör örgütü FETÖ'nün gizli yapılanma çalımalarını önlemek ve ortaya çıkarmak için istihbarat raporları da değerlendirmede dikkate alınıyor.
ERKENE ALINABİLİR
TSK'da yaz dönemi YAŞ'ı genelde Ağustos'un ilk haftası içinde yapılıyordu. Ancak bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle YAŞ'ın bu ayın sonuna doğru toplanabileceği belirtiliyor..
YAŞAR PAŞA KALABİLİR
Kulislerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in hem yaş haddi, hem de görev süresi dolmadığı için mevcut görevine devam etmesinin beklendiği konuşuluyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Orgeneral Ümit Dündar kuvvet komutanlığındaki 2 yıllık görev süresini dolduruyor. Henüz yaş haddini doldurmayan Orgeneral Dündar'ın da görev süresinin bir yıl uzatılabileceği belirtiliyor. TSK komuta kademesinde değişiklik olmayacağı da kulis bilgileri arasında.
HAVA UZAYABİLİR
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, geçen yıl görev süresi uzatılan Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün bir yıl daha göreve devam edebileceği konuşuluyor. Görev süresi uzamadığı takdirde Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgenerallik sırasında bekliyor.
DENİZ'DE DE DURUM BENZER
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da üçüncü yılını dolduranlar arasında. Oramiral Özbal'ın görev süresinin de bir yıl uzatılabileceği belirtiliyor. Bu kuvvette de Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramirallik sırasında bulunuyor.
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