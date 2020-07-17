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Sapkın eski sevgilinin sözleri kan dondurdu: Taciz dokunarak olmuyor mu?

Eskişehir'de eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan İbrahim C., 8 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 17 Temmuz 2020 09:03
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Sapkın eski sevgilinin sözleri kan dondurdu: Taciz dokunarak olmuyor mu?

Taciz davasından da 5 ay 18 gün hapis cezası alan sanık, "Taciz dokunarak olmuyor mu? Ben hapisteyim.

Nasıl taciz etmiş olabilirim. Sadece mektup yazdım" dedi.

Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık İbrahim C. (49) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Hakkında yapılan suçlamaları reddeden sanık İbrahim C., tahliye ve beraatini istedi. Sanığa 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 12 ay hapis cezası verildi.

"TACİZ DOKUNARAK OLMUYOR MU"

Ayrıca sanık İbrahim C. ile Marina D. arasında 7. Asliye Ceza Mahkemesinde ise taciz davası görüldü.

Davanın karar duruşmasında Marina L.'nin avukatı, kimyasal madde atarak suç işleyen İbrahim C.'nin tutuklu bulunduğu süreçte 4 adet mektup yazarak tacizde bulunduğunu belirtti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın savunması herkesi şaşırttı.

İbrahim C., "Taciz dokunarak olmuyor mu? Ben hapisteyim. Nasıl taciz etmiş olabilirim. Sadece mektup yazdım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme bu olayla ilgili ise sanığı 5 ay 18 gün hapis cezası verdi.

OLAY

Edinilen bilgilere göre olay, 2017 yılında Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek aldıktan sonra evine dönen ve iddiaya göre kulağında kulaklık olduğu için sesleri duymayan Marina L., eski sevgilisi İbrahim C. tarafından takip edildi. İddiaya göre, daire kapısının önüne gelen Marina L. arkasına doğru döndüğü sırada, İbrahim C. elindeki yakıcı maddeyi kadının yüzüne fışkırttı.

Bu olayı 2-3 kez tekrar eden şahıs, ardından olay yerinden kaçtı. Marina L., evinin karşısında bulunan kafeye girip, çalışanların yardımıyla hastaneye götürüldü. Yüzünün sol kısmı başta olmak üzere, kulak, el, sırt ve bacak bölgeleri yanan kadının yüzü tamamen sarıldı. Marina L. Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Şikayeti üzerine İbrahim C. polis tarafından Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yakalanarak tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı
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