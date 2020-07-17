Hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi ertelendi
TBMM Ak Parti Grubu, hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifini Ekim ayına erteledi.
|17 Temmuz 2020 09:07
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TBMM'ye 24 Haziran'da 34 maddelik Kanun teklifi sunulmuştu. Tarım ve gıda ile ilgili sunulan kanun teklifinde tarım arazileri üzerine kurulan Hobi Bahçelerinin de yıkılması öngörülüyordu.
Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sunulan bu Kanun Teklifinin Ekim ayına ertelendiğini duyurdu.
Yusuf Kaplan'ın attığı twit şu şekilde
MÜJDE!
Meclis'ten, hem Tarım Bakanlığı'ndan hem komisyondan aradılar:
Hükümet Gıda Yasasını Ekim'e erteledi. Güzel haber!
Üzerinde daha etraflıca çalışılacak çıkarılacak yasanın...
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