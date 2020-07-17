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Hayvansever müdüre kritik görev

Ramazan Bayramı'nda hayvanseverlerin yardımına koşarak 150 kilo mamanın ellerine geçmesini sağlayan Silivri Emniyet Müdürü Taner Ertürk; Organize, Siber ve Göçmen Kaçakçılığı Suçları ile Mücadele Şubeleri'nden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Taner Ertürk'ün hayvanseverlere yaptığı örnek yardım 27 Mayıs'ta 'Helal olsun müdürüm' başlığı ile haber olmuştu.
 17 Temmuz 2020 09:08
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Hayvansever müdüre kritik görev


Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre: İstanbul'un yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş göreve başlamasının ardından şube ve ilçe müdürlüklerinde önemli, kritik değişikliklere imza attı. Bu değişimlerin en önemlileri ise özellikle FETÖ ile mücadele birimlerinde oldu. Sadece Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bir değişikliğe gidilmedi. Mustafa Çalışkan'ın döneminde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevini yürüten Gökhan Nazlım, aynı birimin başında kaldı.

Geçen Ramazan Bayramı'nda, mama stokları biten ve sokağa çıkma yasağından dolayı da mama temin edemeyen hayvanseverlerin imdadına koşan Silivri Emniyet Müdürü Taner Ertürk; Organize, Siber ve Göçmen Kaçakçılığı suçları ile Mücadele Şubeleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. 'Haylaz' isminde bir kedisi olan Emniyet Müdürü Taner Ertürk, hayvanseverlerin sosyal medyadaki paylaşımlarını görür görmez, "Bayramda çocuklar aç kalmasın" demiş, bölgesindeki mama firmaları ile irtibata geçerek 150 kilo mamayı hayvansever derneklerine ulaştırmıştı. Taner Ertürk meslek hayatının önemli kısmını istihbarat şubesinde geçirmiş bir isim. FETÖ konusundaki uzmanlığının yanı sıra yasadışı sol örgütler konusunda donanımlı ve uzman.

'BATAKLIĞIN BEYNİ' İSTANBUL'A GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki en kritik değişiklikler ve bu birimlere getirilen isimler ise şunlar oldu: İstihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Ömer Faruk Ataş getirildi. Daha önce Ankara İstihbarat Şube Müdürü olan Ömer Faruk Ataş, FETÖ operasyonları başta olmak üzere son olarak "Bataklık operasyonu" adı verilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş'ın da yakalandığı, uyuşturucudan elde edilen suç gelirinin ortaya koyulduğu operasyonun da beyniydi. Ömer Faruk Ataş, polis teşkilatı içindeki en donanımlı İstihbaratçılardan biri olarak biliniyor.

FETÖ UZMANI İSTİHBARATÇI

Özellikle dini motifli terör örgütleri ve FETÖ konusunda uzman olan Mustafa Varol İstanbul'un yeni İstihbarat Şube Müdürü oldu. Mustafa Varol, daha önce İstihbarat Daire Başkanlığı'nda FETÖ masası şube emniyet müdürü olarak görev yapıyordu.
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