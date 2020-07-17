1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK operasyonunda CHP'li Meclis Üyesi ile 9 kişi tutuklandı

Mahkemeye sevk edilen 15 şüpheliden aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'nin iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı
 17 Temmuz 2020 09:21
Yazdır
PKK operasyonunda CHP'li Meclis Üyesi ile 9 kişi tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'nin iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 15'inin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın, CHP'nin iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı, 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 18 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
17 Temmuz 2020 10:41		 HSK, bir savcının ihracına karar verdi
17 Temmuz 2020 07:25
Terör inşası: FETÖ Türkçe'yi kullanarak terör inşa etti
17 Temmuz 2020 06:40		 FETÖ'cüler '15 Temmuz tiyatroydu' komplosunu devreye soktular
17 Temmuz 2020 06:10
Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakim karşısına çıktı
16 Temmuz 2020 19:20		 Erzurum'da yakalanan 2 terörist tutuklandı
16 Temmuz 2020 19:18
Samsun'da FETÖ'den 2 kişiye adli kontrol
16 Temmuz 2020 18:55		 Muğla'da yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı
16 Temmuz 2020 18:36
FETÖ'nün sözde askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imama tahliye
16 Temmuz 2020 17:54		 MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16 Temmuz 2020 17:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:07 - Rus hacker'lar Kovid-19 aşı bilgilerini çalacak iddiası11:06 - Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV indirimi talebi11:04 - Osmaniye'de zihinsel engelli çocuğu kaçırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı11:02 - Harekete geçildi! Markette indirim oyununa son11:01 - Personelin testi pozitif çıkınca İşlem Merkezi geçici süreyle kapatıldı10:53 - Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta azaldı
10:42 - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için seçim yapılacak10:42 - İdrar kaçırmada kök hücre tedavisi için daha çok araştırma gerekiyor10:41 - MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı10:37 - Bir belde ile 96 ev karantinaya alındı10:37 - Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü... İşte o anlar10:27 - 5 yıldır kirasını ödemediği eve haciz gelince kendini eve kitledi
10:24 - Bilim Kurulu Üyesi, 2. dalganın beklendiği ayları açıkladı10:22 - Usta Öğretici hizmet tespit davasını hangi mahkemede açacak?10:20 - Belediye, dere yatağına 70 milyon liralık otogar yapacak!10:18 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor10:17 - Bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor
10:10 - Trafik kazasını üstlenmeyen arkadaşını öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, 2. dalganın beklendiği ayları açıkladı
11 saatlik vekil şiddeti...Yumruk attı, odaya kilitledi
Hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi ertelendi
İkinci elde Serdar Bey deşifre oldu sıra Ahmet beyde!
Arkeolog Merve intihar etmişti... Sır perdesi aralandı
HSK, bir savcının ihracına karar verdi
Erdoğan'dan 'kıdem tazminatı ve part-time' talimatı
FETÖ'cüler '15 Temmuz tiyatroydu' komplosunu devreye soktular
Belediye, dere yatağına 70 milyon liralık otogar yapacak!
Gıda ürün fiyatları sürekli artıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor'daki bir yarışmacı için oy kullanmak 4
duygu sömürüsü 1
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 5
İsteyen aile çocuğunu bir yıl okula göndermeyebilir 4
babası kapıcı olan çocuk 4
fortuna sittard 1
altın bilezik 1
ücretsiz izin uygulamasının 1 temmuz 2021 e uzatılması 1
19.07.2020 başakşehir vs kayserispor 1
Empati her zaman sempatik değildir 1
SON İLANLAR
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Gestaş 2 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş İşçi 8 Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 269 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam