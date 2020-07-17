İkinci elde Serdar Bey deşifre oldu sıra Ahmet beyde!

Bazı art niyetli galericiler ve araç sahipleri 'opsiyon' oyunuyla ikinci el otomobilde fiyatları suni olarak yükseltiyor. 'Opsiyonlanmıştır' yani kaporası alınmış ve satış işlemleri sürüyormuş gibi gösterilen araç bir süre sonra opsiyondan çıkarılarak değerinin üzerinde satılıyor. Ayrıca internette mevcut opsiyonlu aracı inceleyenler de 'benim arabam daha çok eder' mantığıyla fiyatı yükseltiyor. Böylece ikinci elde fiyatlar her geçen gün biraz daha artıyor.

ALAY KONUSU OLDU

İnternete konulan sahte ilanlarda sözde aracın kaporasını veren ve aracı alacağını belirten sahte isim olarak da genelde 'Serdar Bey' ismi seçiliyor. Hatta bir ara 'Serdar Bey'e opsiyonlandı' ibaresi o kadar çok arttı ki internette alay konusu oldu. İkinci el otomobil satıcısı Fahri Karlık "Son dönemde ikinci el otomobil satışı yapan internet sitelerinin tamamında 'opsiyonlanmıştır' ibareli ilanlara rastlıyoruz. Aslında bu bir oyun. Fiyatların artması yönünde yapılan bir oyun. Adam 100 bin liralık aracına 120 bin lira yazıp 'opsiyonlanmıştır' ibaresini ekleyip piyasanın yükselmesine neden oluyor" dedi.

SUNİ ŞİŞİRME VAR

Kendisinin de bir otomobili almak için sahibiyle 85 bin TL'ye anlaştığıın belirten Karlık "Sonra vatandaş beni arayıp 'fiyatlar yükselmiş ağabey ben 87 istiyorum' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Sabah buluşmak için mekanına gittim. 'İnternetten opsiyonlanmış araçlar gördüm. Aracımın fiyatından daha yüksekti. Kafam karıştı. Şu an aracı satmayı düşünmüyorum' dedi. Bu opsiyonlanma yüzünden alacağım aracı, alamadım. Suni bir şişirme var. Bu piyasaları yükselten bir olay. İnsanları aldatmaya yönelik bir olay" dedi.

Otomobil almak için ikinci el bayilerini gezen Can Türk de "Son dönemde internette 'araç opsiyonlanmıştır' diye bir şey çıktı. 100 bin liralık araba 105 bin liraya opsiyonlanmıştır gibi paylaşımlar var. Aracın değerini 10- 15 bin lira fazlasına satılmış gibi gösteriyorlar. İstediğim fiyata bir türlü araç bulamadım, arıyorum" diye konuştu.

SUNİ ARTIŞ YAŞANIYOR



İkinci el otomobil alım satımı yapan bir başka firmanın sahibi Egemen Kurtçu ise, "Son dönemde bu olay çok arttı. Normalde 100 bin TL olan bir araç 120 TL'ye opsiyonlanmıştır gibi gösterilince bu sefer aynı araca sahip olanlar kişiler de ilanını bu şekilde artırıyor. Tabiri caizse piyasadaki artış bu şekilde oluşuyor. Bu suni opsiyon. Bu olaya derhal el atılması lazım. Çünkü otomobilin rayiç değeri bu değil" dedi. Fiyat artışlarının vatandaşı olumsuz etkilediğini vurgulayan Kurtçu, "Bu durum insanlarda travma yaratıyor. Sıfırdan daha pahalı ikinci el araçlar var. Bu iş korkunç durumlara geldi" dedi.

Serdar Bey deşifre olunca Ahmet Bey devreye girdi!

ikinci el otomobil sitelerindeki ilanlarda "Serdar Bey'e opsiyonlanmıştır" ibaresi o kadar çok yaygınlaştı ki internet ortamında büyük bir dalga konusu olmaya başladı. Artık verilen yeni ilanlarda 'Serdar Bey hariç herkese satılık', 'Serdar Bey almadan acele edin' ibareleri yer alıyor. Sadece sahibinden.com'da binlerce 'opsiyonlanmıştır' yazan otomobil ilanı var. Yeni ilanlarda Serdar Bey'in yerini ise bugünlerde 'Ahmet Bey' ve benzer isimler almış durumda. Piyasa oyuncuları, ikinci el sitelerindeki bu oyuna bir el atılmasını ve vatandaşı zarara sokan bu durumun engellenmesini istiyor.