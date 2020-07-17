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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 17 Temmuz 2020 09:41
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,85906,8600
Avro7,80807,8090
Sterlin8,58908,6320
ANKARA
ABD Doları6,82506,9030
Avro7,76707,8450
Sterlin8,53008,7350
Anadolu Ajansı
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