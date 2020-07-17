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Özel lise taban puanları belli oldu

Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarının ardından özel liseler kontenjanlarını ve taban puanlarını açıkladı. İşte 2020 özel lise taban puanları.
 17 Temmuz 2020 10:05
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Özel lise taban puanları belli oldu

20 Haziran'da gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrenciler için tercih dönemi 20 Temmuz'da başlayacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından özel liseler taban puanlarını ve ücretlerini açıkladı.

2020 yılında ise özel liselerin taban puanları şöyle:

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479

Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479

Kontenjan: 110

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180

Kız Yatılı kontenjanı: 12

Erkek Yatılı kontenjanı: 21

Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45

Taban puan: 462.0000

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek

2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.

Bu seneki taban puanının yarın belli olması bekleniyor.
Memurlar.Net
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