Özel lise taban puanları belli oldu
|17 Temmuz 2020 10:05
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20 Haziran'da gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrenciler için tercih dönemi 20 Temmuz'da başlayacak.
Sonuçların açıklanmasının ardından özel liseler taban puanlarını ve ücretlerini açıkladı.
2020 yılında ise özel liselerin taban puanları şöyle:
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479
Kontenjan: 111
Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110
SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.
ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21
Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0
SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000
SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ
Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.
Bu seneki taban puanının yarın belli olması bekleniyor.
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